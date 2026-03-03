Ураза-байрам – 2026: Смысл праздника, отличия от Курбан-байрама, традиции и запреты Оглавление Какого числа Ураза-байрам в 2026 году Что такое Ураза-байрам: смысл и значение праздника Чем отличается Ураза-байрам от Курбан-байрама Связь с Рамаданом: месяц поста перед праздником Обязательная благотворительность: закят аль-фитр Как проходит праздник Ураза-байрам в России: как отмечают в Дагестане, Татарстане и других регионах Как поздравить мусульман с Ураза-байрамом Что дарят на Ураза-байрам: традиции и подарки Что можно и что нельзя делать в Ураза-байрам Интересные факты о празднике Какого числа Ураза-байрам в 2026 году? Что значит праздник окончания Рамадана? Как отмечают в России и как поздравить мусульман? Всё об одном из главных праздников ислама — в материале Life.ru. 3 марта, 07:52 Ураза-байрам – 2026 — точная дата, как правильно отмечать, традиции и запреты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Какого числа Ураза-байрам в 2026 году

Ураза-байрам — один из двух наиболее значимых праздников в исламе, который знаменует завершение обязательного поста (ураза) в месяц Рамадан. Отсюда и происходит тюркское название праздника, в то время как на арабском он именуется Ид аль-Фитр. Этот праздник отмечается в первый день месяца Шавваль по мусульманскому лунному календарю, что в 2026 году соответствует 20 марта.

В ряде российских регионов этот день объявляется нерабочим выходным. Соответствующее решение принимается на уровне субъектов РФ. Так, на Ураза-байрам обычно отдыхают в Татарстане, Башкирии, Крыму, Дагестане, Чечне, Адыгее, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии.

Что такое Ураза-байрам: смысл и значение праздника

Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) отмечается как праздник завершения обязательного поста, который мусульмане соблюдают в Рамадан. Кроме того, этот месяц значим для верующих тем, что награда за благие деяния увеличивается многократно.

Ураза-байрам предложил отмечать пророк Мухаммед. Праздник ведёт отсчёт с 624 года — второго года хиджры.

Смысл праздника состоит в благодарности Всевышнему за возможность поститься, разговеться и воспользоваться благами Рамадана. В этот день мужчины-мусульмане посещают мечети для совершения праздничной молитвы. Также в Ураза-байрам принято навещать родных и укреплять семейные и общественные связи. При этом пост в этот день запрещён.

Чем отличается Ураза-байрам от Курбан-байрама

Ураза-байрам нередко путают с Курбан-байрамом, хотя это совершенно разные религиозные праздники. Ураза-байрам завершает месяц поста Рамадан и связан прежде всего с духовным очищением.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) отмечается спустя примерно 70 дней после окончания Рамадана и связан с жертвоприношением ради Всевышнего. Этот праздник отмечается в 10-й день месяца Зуль-Хиджа по исламскому лунному календарю. В 2026 году Курбан-байрам отметят 27 мая.

При этом у двух праздников есть и схожие моменты. Например, в обе даты мусульмане совершают праздничный намаз. Но если в Ураза-байрам каждый мусульманин направляется в мечеть индивидуально, то в Курбан-байрам есть традиция идти в мечеть вместе с другими верующими.

Связь с Рамаданом: месяц поста перед праздником

Ураза-байрам напрямую связан с месяцем Рамадан — девятым месяцем исламского лунного календаря. Рамадан считается временем духовного очищения, самодисциплины и переосмысления жизненных ценностей. Пост направлен не только на телесное воздержание, но и на контроль над своим нафсом (эго).

Завершение месяца Рамадан воспринимается как важный духовный итог, а Ураза-байрам становится своеобразной наградой за проявленную стойкость и веру.

Обязательная благотворительность: закят аль-фитр

Перед наступлением праздника каждый совершеннолетний и обладающий нисабом (необходимым минимумом) мусульманин обязан выплатить закят аль-фитр (фитр-садака) — особую милостыню в пользу нуждающихся. Это обязательная форма благотворительности, которая выплачивается до праздничной молитвы.

Закят аль-фитр может быть передан в виде продуктов питания или в денежном эквиваленте. Эта милостыня выплачивается, чтобы поддержать нуждающихся. Закят аль-фитр способствует прощению мелких прегрешений, допущенных во время месяца Рамадан.

Размер выплаты ежегодно определяется духовными управлениями мусульман как федерального, так регионального уровня с учётом местных экономических условий. При этом в одном и том же регионе может быть принято несколько размеров этой милостыни для малоимущих и состоятельных граждан.

Как проходит праздник

Ураза-байрам начинается с коллективной праздничной молитвы, которая проходит ранним утром в мечетях или на специальных открытых площадках. Верующие в этот день надевают чистую и нарядную одежду, приветствуют и поздравляют друг друга.

После молитвы принято посещать родственников, навещать старших членов семьи, устраивать праздничные трапезы. На столах появляются традиционные блюда национальной кухни. В Татарстане и Башкортостане подают балиш — пирог с мясом, картошкой или сладкими начинками. Крымские татары в Ураза-байрам готовят кобете — сытный пирог с бараниной или телятиной и картофелем, а также чибереки (чебуреки).

В Чечне готовят тонкие лепёшки с творогом — чепалгаш и жижиг-галнаш — галушки с соусом из чеснока и бульона. В Дагестане подают хинкал и лепёшки чуду. Тесто для чуду замешивают на кисломолочном продукте, их начиняют мясом или зеленью. В Кабардино-Балкарии пекут хычины — тонкие пироги с разнообразными начинками.

Египтяне готовят мансаф — блюдо из баранины, риса и йогурта. В Саудовской Аравии, особенно в Мекке, любят салиг — жареную курицу с рисом, отваренным в молоке.

Стол на Ураза-байрам не обходится без фруктов и сладостей. К празднику делают сладкую выпечку, курабье, пахлаву, чак-чак, рахат-лукум.

Важной частью дня становится примирение: люди стараются забыть старые обиды и восстановить отношения.

Также существует традиция посещать кладбище для совершения дуа за усопших родственников.

Празднование может продолжаться несколько дней в зависимости от традиций региона. Но обычно это три дня.

Ураза-байрам в России: как отмечают в Дагестане, Татарстане и других регионах

В России Ураза-байрам широко отмечается в регионах с доминирующим мусульманским населением — прежде всего в республиках Северного Кавказа и Поволжья.

В Казани, Махачкале, Уфе, Грозном десятки тысяч верующих собираются на праздничную молитву в мечетях и на прилегающих площадях. В Москве, где также проживает немалое число мусульман, праздничная молитва традиционно собирает немалое число людей.

Во многих регионах организуются благотворительные акции, раздаются продуктовые наборы нуждающимся, проводятся культурные и семейные мероприятия.

Как поздравить мусульман с Ураза-байрамом

В день праздника принято произносить традиционное поздравление: «Ид мубарак», что означает «Благословенного праздника». Также уместны пожелания мира, здоровья, благополучия семье и духовной гармонии.

Поздравления должны быть искренними и уважительными. Даже если человек не исповедует ислам, тёплые слова поддержки и внимания воспринимаются положительно. В деловой среде допустимы нейтральные формулировки с акцентом на уважение к религиозным традициям.

Что дарят на Ураза-байрам: традиции и подарки

Подарки на Ураза-байрам не считаются обязательными, но во многих семьях существует традиция обмениваться небольшими презентами. Детям часто дарят сладости, игрушки или деньги. Взрослым — символические сувениры, книги, предметы для дома.

Что можно и что нельзя делать в Ураза-байрам

Пророк Мухаммед говорил, что до праздника непременно нужно совершить как можно больше добрых дел, так как за этим последуют прощение и награда от Всевышнего. Поэтому мусульманин, если у него есть такая материальная возможность, до начала праздничной молитвы обязан выплатить за себя, жену, детей и прислугу так называемый закят аль-фитр — налог на разговление.

Это могут быть как деньги, так и сухие продукты (в расчёте около 2,5–3 кг муки, риса или фиников с члена семьи). Выплата закята является одним из столпов ислама наряду с постом в Рамадан, намазом, шахадой и хаджем в Мекку.

В Ураза-байрам мужчинам надо посетить праздничную коллективную молитву в мечети — ид-намаз. Она начинается примерно через 30–40 минут после рассвета. Перед выходом из дома необходимо совершить полное омовение и немного позавтракать — например, съесть несколько фиников. Желательным является идти в мечеть одной дорогой, а возвращаться другой.

После посещения мечети мусульмане стараются посетить кладбища, чтобы отдать дань памяти умершим родным, почитать за них суры Корана и попросить Всевышнего о прощении им грехов.

В праздник очень желательно собраться с родными и близкими за столом, стоит угостить соседей, друзей. Если нет такой возможности, надо обязательно поздравить их. Лучше посетить и тех, кто болеет или одинок, чтобы они тоже разделили радость разговления.

В Ураза-байрам нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом как дома, так и в огороде. Запрещено ссориться, ругаться. Также в этот день не соблюдают пост. Как и всегда, мусульманам в праздник запрещено употреблять алкоголь и есть свинину, сквернословить, прелюбодействовать.

Интересные факты о празднике

Название праздника произошло от персидского слова «руза» (пост) и тюркского «байрам» (праздник). По-турецки он именуется «Рамазан байрами», в Крыму иногда — «Кучюк-байрам».

Праздник был установлен, когда пророк Мухаммед предложил заменить языческое празднество днём разговления и восхваления единого Создателя. Считается, что именно в день, который впоследствии стал днём окончания поста, Аллах создал рай.

Перед праздником некоторые мужчины по примеру пророка Мухаммеда выполняют итикаф. Это уединение постящегося человека в мечети. Его совершают в последнюю декаду Рамадана в течение семи или десяти дней, минимальный срок — сутки. Всё это время верующий проводит в поклонении: молится, читает Коран, покидая мечеть только для еды и совершения омовения. Считается, что тем, кто выполнил итикаф, легче получить благословение на хадж в Мекку.

