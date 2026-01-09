Мусульманский календарь на 2027 год: праздники, посты и священные ночи Оглавление Особенности исламского лунного календаря: почему даты меняются Мусульманские праздники — 2027: календарь по месяцам Ночь Ми`радж (ночь с 4 на 5 января и 24 — 25 декабря) Ночь Бараат (ночь со 22 на 23 января) Рамадан — 2027: дата начала, продолжительность и духовный смысл Ночь предопределения (Ляйлят аль-Кадр, с 5 на 6 марта) Ураза-байрам — 2027: дата праздника разговения День Арафа — 15 мая Курбан-байрам — 2027: дата и традиции праздника Дни ташрик — 17–19 мая Новый год по хиджре 1449 — 5 июня День Ашура — 15 июня Маулид ан-Наби — 13–14 августа Ночь Рагаиб — 2–3 декабря Священные месяцы в 2027 году Выходные на Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2027 году Где узнать точные даты: официальные источники в России Частые вопросы Мусульманский календарь на 2027 год: когда начнётся Рамадан, даты Ураза-байрама и Курбан-байрама, священные ночи и таблица праздников по дням. 314842 314842 Мусульманские праздники в 2027 году — полный календарь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOKITA

Особенности исламского лунного календаря: почему даты меняются

Мусульманский календарь основан на движении Луны. Он состоит из 12 лунных месяцев. Каждый из них длится 29 или 30 дней.

Общая продолжительность исламского года составляет 354–355 дней. Поэтому мусульманские праздники ежегодно смещаются на 10–11 дней. Именно этим объясняется, почему Рамадан, Ураза-байрам и Курбан-байрам каждый год приходятся на разные даты.

Ещё одна особенность заключается в том, что исламские сутки начинаются после захода солнца. Поэтому священные ночи и многие религиозные события принято обозначать двумя датами: например, ночь с 4 на 5 января начинается вечером 4 января и продолжается до рассвета следующего дня.

Отсчёт мусульманского календаря ведётся с событий, связанных с переселением пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину, — Хиджры, которая произошла в 622 году. По этой причине исламский календарь также именуют календарём по Хиджре.

В России, как правило, применяется комбинированный подход, а окончательное решение принимают духовные управления мусульман как федерального, так и регионального уровня.

Мусульманские праздники — 2027: календарь по месяцам

Ночь Ми`радж — 4–5 января

Ночь Бараат — 22–23 января (пятница — суббота)

Начало Рамадана — 8 февраля (понедельник)

Ночь Предопределения, или Ляйлятуль-кадр, предположительно наступит с 5 на 6 марта (пятница — суббота)

Ураза-байрам — 9 марта (вторник)

День Арафа — 15 мая (суббота)

Курбан-байрам — 16 мая (воскресенье)

Дни ташрик — с 17 по 19 мая (с понедельника по среду)

Новый 1449 год по хиджре начнется 5 июня после захода солнца (суббота)

День Ашура — 15 июня (вторник)

Маулид ан-Наби, или день рождения пророка Мухаммада — 13–14 августа (пятница — суббота).

Ночь Рагаиб — 2 на 3 декабря (четверг — пятница)

Ночь Мирадж в следующий раз придется на 24–25 декабря (пятница — суббота). В 2027 году случается дважды из-за особенностей исламского календаря. Второй раз относится уже к 27-му Раджабу 1449 года по хиджре.

Указанные даты могут корректироваться в зависимости от лунных наблюдений и решений духовных управлений.

Ночь Ми`радж (ночь с 4 на 5 января и 24 — 25 декабря)

В ночь Ми`радж (ночь Вознесения) пророк Мухаммед совершил путешествие в Иерусалим и вознёсся на небо. По дороге он останавливался для молитвы в Медине, а также на родине пророка Исы (Иисуса) в Вифлееме. После молитвы в Иерусалиме ему явился ангел Джабраил и предложил испить вина или молока. Мухаммед выбрал молоко и за это был вознесён на небеса.

Там он встретил первого человека на Земле — пророка Адама, Ису и его мать Марьям (Деву Марию), пророков Юсуфа (Иосифа), Идриса, Харуна, Мусу (Моисея) и Ибрагима (Авраама). Тогда же Мухаммеду было позволено увидеть рай и ад, а Аллах передал наказ мусульманам читать обязательный намаз.

По возвращении Мухаммед передал людям всё, что видел.

Мусульмане проводят это время в молитвах, чтении Корана, обращении к Аллаху с просьбами о прощении и размышлениях о духовной жизни.

Ночь Бараат (ночь со 22 на 23 января)

Ночь Бараат, также известная как Ляйлят аль-Бараат, приходится на середину месяца Шабан. В 2027 году её будут встречать с вечера 22 января до рассвета 23 января.

Название переводят как «ночь очищения» или «ночь освобождения». В мусульманской традиции она связана с покаянием, милосердием и надеждой на прощение грехов. Верующие уделяют время дополнительным молитвам, чтению Корана и благотворительности.

Ночь Бараат также рассматривают как духовную подготовку к наступлению Рамадана. В предшествующий ей день следует держать пост. Если совершить грех в эту ночь, он будет многократно утроен.

В саму ночь нужно трижды прочитать 36-ю суру Священной книги «Ясин» — пророк Мухаммед утверждал, что она является сердцем Корана и тому, кто выучит её в оригинале, будут прощены грехи.

Подробнее о значении этой ночи вы можете прочитать в отдельном материале.

Рамадан — 2027: дата начала, продолжительность и духовный смысл

Священный месяц Рамадан — даты в 2027 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Рамадан — девятый месяц исламского лунного календаря. В 2027 году он начнётся после захода солнца 7 февраля, а первый день обязательного поста придётся на понедельник, 8 февраля, последний день — 8 марта. Таким образом пост продлится 29 дней.

Соблюдение поста в месяц Рамадан — один из столпов ислама. Ураза — воздержание от пищи, воды, супружеских отношений и развлечений в дневное время — обязательна для совершеннолетних здоровых мусульман. Кроме того, в этот месяц крайне рекомендуется усердствовать в благих делах и отказываться от греховного, поскольку хорошие поступки в Рамадан воздаются многократно.

Есть можно до первых признаков рассвета (сухур) и после захода солнца (ифтар). От поста освобождаются беременные и кормящие женщины, дети, пожилые, больные, в том числе душевно, а также те, кто находится в это время в пути.

Рамадан завершится праздником Ураза-байрам. Подробнее о правилах поста, традициях и духовном значении месяца читайте в отдельном материале.

Ночь предопределения (Ляйлят аль-Кадр, с 5 на 6 марта)

Ночь Предопределения, или Ляйлят аль-Кадр, считается одной из самых значимых ночей исламского календаря. Она приходится на последние десять дней Рамадана. В 2027 году по календарю ДУМ РТ наиболее вероятной датой считается ночь с 5 на 6 марта. Её значение подчеркивается в 97-й суре Корана «Аль-Кадр».

Точное время наступления Ночи Предопределения не установлено. В мусульманской традиции её принято искать среди нечетных ночей последних десяти дней Рамадана. Поэтому верующие стараются проводить весь этот период в молитвах и благих делах.

Именно в Ночь предопределения ангел Джабраил ниспослал пророку Мухаммеду первые аяты 96-й суры «Аль-Аляк» Священного Корана. Поклонение в это время превосходит аналогичное действие в любую другую ночь на тысячу месяцев, что равняется 83 годам, то есть одной человеческой жизни. Например, за один намаз в Ночь аль-Кадр верующему запишется такая награда, словно он совершал этот намаз в течение 83 лет. Следует простить все обиды и сделать выводы. Категорически нельзя сплетничать, сквернословить, грешить иным образом — наказание за проступки будет увеличено.

Ураза-байрам — 2027: дата праздника разговения

Праздник Ураза-байрам — когда в 2027 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FamVeld

Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр, — один из двух главных праздников ислама. Он знаменует окончание священного месяца Рамадана и соблюдения обязательного поста. В 2027 году его отмечают 9 марта. Этот день символизирует разговение и окончание поста в месяц Рамадан. Его начали отмечать в 624 году — тогда пророк Мухаммед впервые объявил день разговения.

К празднику готовятся заранее — тщательно убирают дома, обновляют интерьер. Накануне готовят праздничные блюда. Обычно это плов, беляши, чак-чак, кыстыбый, бешбармак, пахлава.

В Ураза-байрам также рекомендуется посетить могилы ушедших близких и навести на них порядок. Не допускается ссориться, ругаться, отвлекаться на домашние дела (кроме приготовления праздничного стола).

Праздничный день начинается с коллективной молитвы — гает-намаза. Мусульмане надевают нарядную одежду, посещают мечети, поздравляют родственников и друзей, навещают старших членов семьи. Важная часть праздника — благотворительность и помощь тем, кто нуждается в поддержке.

Перед праздничной молитвой верующие выплачивают закят аль-фитр — обязательное пожертвование, предназначенное для нуждающихся. Оно позволяет людям с ограниченными средствами тоже разделить общую радость.

В субъектах России с исламским населением: в Крыму, Татарстане, Чечне, Дагестане, Ингушетии и других праздник разговения объявляется официальным выходным днём. Подробнее о традициях и значении праздника — в отдельной статье.

День Арафа — 15 мая

День Арафа отмечается в память о встрече первых людей — пророка Адама и Хаввы (Евы). По преданию, после изгнания из рая они воссоединились на горе Арафат, которая расположена в двадцати километрах от Мекки.

День Арафа, согласно традиции, желательно встретить во время хаджа — паломничества по святым местам. В это время участники хаджа собираются у Арафата и совершают стояние (вукуф). Они обращаются к Аллаху с молитвами, просят прощения и вспоминают о духовных обязанностях человека. Если человек не посетил Арафат, его хадж считается невыполненным.

Но большинство верующих в это время всё же находятся дома. В День Арафа рекомендуется по возможности держать пост — как искупление грехов за прошедший и предстоящий годы, а закончить домашние дела следует в первой половине дня. Вторую половину дня нужно провести в молитвах. Каких-то особых требований к ним нет, но желательно прочесть салават пророку Мухаммеду и попросить прощения за грехи и обиды.

Курбан-байрам — 2027: дата и традиции праздника

Когда Курбан-байрам в 2027 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, — второй главный праздник ислама. В 2027 году он приходится на 16 мая. Его отмечают на десятый день месяца Зуль-хиджа, после завершения основного этапа хаджа.

Курбан-байрам уходит корнями в историю пророка Ибрахима (Авраама), который получил от Всевышнего испытание — принести в жертву своего сына Исмаила в знак преданности и веры (сура 37 Корана). В момент, когда Ибрахим уже собирался исполнить повеление, Аллах объявил, что испытание пройдено, и велел ему заколоть барана.

Жертвоприношение Ибрахима стало символом полной преданности и покорности Богу (от арабского слова «покорность» произошло название религии — ислам) и готовности пожертвовать самым ценным ради высшей цели.

Курбан-байрам вошёл в практику в 623 году н. э., на второй год хиджры. Причём пророк Мухаммад совершал жертвоприношение лично.

В этот день верующие мужчины совершают праздничный коллективный намаз, а после выполняют жертвоприношение. В качестве жертвенных животных используются овцы, козы, коровы и верблюды. Жертвоприношение совершается в течение трёх дней, а мясо распределяется между семьёй, гостями и нуждающимися. Мусульмане накрывают праздничный стол и угощают родных и соседей.

Курбан-байрам объявляют выходным днём в российских регионах, где наиболее распространён ислам. Обычно в этот день отдыхают жители Адыгеи, Башкирии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Республики Крым, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Чечни. В 2027 году Курбан-байрам выпадает на воскресенье, порядок предоставления дополнительного дня отдыха зависит от местного законодательства.

Дни ташрик — 17–19 мая

В исламской традиции это время связано с продолжением праздничных дней и поминанием Аллаха. Верующие произносят такбир — слова возвеличивания Всевышнего, совершают молитвы, проводят время с родственниками и продолжают помогать нуждающимся.

Название «ташрик» связывают с традицией подготовки мяса жертвенных животных: в прошлом его нарезали и сушили на солнце, чтобы сохранить продукты. Дни ташрик завершают основные праздничные мероприятия, связанные с Курбан-байрамом. Поститься в это время нельзя. Паломники, совершающие хадж, в данный период ночуют в долине Мина и бросают по 7 камешков в три столба.

Новый год по хиджре 1449 — 5 июня

Начало нового исламского года связано с первым днём месяца Мухаррам. В 2027 году наступит 1449 год по хиджре, его встретят после захода солнца 5 июня.

Новый год по хиджре не относится к двум главным праздникам ислама и не предполагает обязательных торжественных обрядов. Для многих верующих это время подведения итогов, размышлений о прожитом годе, укрепления веры и постановки духовных целей.

Месяц Мухаррам относится к числу четырёх священных месяцев ислама, в которые особое внимание уделяется благочестивым поступкам и отказу от несправедливости.

День Ашура — 15 июня

День Ашура — десятый день месяца Мухаррам, в 2027 году это 15 июня. Именно в этот день, по преданию, были созданы небеса и сотворён первый человек и пророк — Адам. Тогда же Аллах принял его покаяние.

Также в День Ашура ковчег пророка Нуха (Ноя) пристал к земле, а пророк Муса (Моисей) был спасён от фараона.

Согласно распространённой суннитской практике, рекомендуется поститься не только в день Ашура, но и накануне или на следующий день. Это позволяет отличить мусульманскую традицию от обычаев других религиозных общин.

Для шиитов Ашура имеет дополнительное значение: в этот день вспоминают гибель имама Хусейна, внука пророка Мухаммада, и его сторонников в битве при Кербеле в 680 году. Поэтому формы религиозного почитания этой даты в суннитской и шиитской традициях различаются — для шиитов это день траура.

В эту дату принято уделять особое внимание совершению добрых дел. Считается, что за милостыню в День Ашура Аллах одарит наградой «размером с гору Ухуд».

День Ашура и другие памятные даты мусульман в 2027 году. Фото Shutterstock / FOTODOM / FamVeld

Маулид ан-Наби — 13–14 августа

Рождество пророка Мухаммеда. Отмечается на 12-й день Раби аль-Авваль — третьего месяца мусульманского календаря. В этот день читают проповеди о Мухаммеде, принято возносить ему салават и благодарить Аллаха за его рождение. Также нужно обращаться к Всевышнему с молитвами и раздавать милостыню.

Отношение к празднованию Маулида различается в исламских богословских традициях. Многие мусульманские общины проводят посвящённые ему мероприятия, другие отмечают, что такая форма празднования не относится к обязательным религиозным предписаниям.

Ночь Рагаиб — 2–3 декабря

Ночь Рагаиб отмечается в ночь первой пятницы месяца Раджаб. Именно тогда родители пророка Мухаммеда, Абдулла и Амина, стали мужем и женой.

Название связывают с понятиями желания, стремления и милости. В мусульманской традиции эту ночь рассматривают как время духовного обращения к Аллаху, покаяния и дополнительных молитв. Ночь Рагаиб нередко воспринимают как начало подготовки к приближению священного месяца поста.

При этом богословы обращают внимание, что специальные обряды, приуроченные исключительно к этой ночи, не имеют единого признанного статуса во всех исламских школах. Верующие могут посвятить время обычным добровольным молитвам, чтению Корана и благотворительности.

Священные месяцы в 2027 году

Отдельно в исламском календаре выделяются четыре месяца, которые именуются запретными: Раджаб, Зуль-каада, Зуль-хиджа и Мухаррам.

В 2027 году они выпадают:

Раджаб — с ним связаны Ночь Рагаиб и Ночь Ми`радж. Захватывает конец 2026 и 2027 года (10 декабря 2026 — 8 января 2027; предварительно, выпадет на декабрь 2027)

Зуль-када — предшествует месяцу Зуль-хиджа, в 2027, предварительно, 8 апреля — 6 мая

Зуль-хиджа — месяц паломничества в Мекку, Дня Арафа и Курбан-байрама, в 2027, предварительно, начнётся 7 мая

Мухаррам — открывает 1449 год по хиджре, начнётся 6 июня 2027

Отдельное место в религиозной жизни занимает Шаабан. Он не входит в число четырёх священных месяцев, однако считается важным периодом подготовки к Рамадану. На его середину приходится Ночь Бараат.

Эти месяцы именуют запретными, поскольку в них Аллах запретил ведение войн и любые конфликты. Соответственно, верующим необходимо в эти периоды стараться не ссориться, особенно с родными и близкими, а, наоборот, укреплять родственные связи.

Также желателен пост по понедельникам и четвергам, а также 13, 14 и 15-го числа в каждый из месяцев, поскольку это считается Сунной пророка.

Выходные на Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2027 году

В нескольких российских регионах мусульманские праздники включены в перечень нерабочих дней. Однако порядок их установления и предоставления дополнительного отдыха отличается в зависимости от законодательства субъектов РФ.

Согласно календарю ДУМ РТ, Ураза-байрам приходится на 9 марта, Курбан-байрам — на 16 мая. Оба праздника предусмотрены региональным законодательством как нерабочие. Окончательные даты праздников определяются указом главы республики. При совпадении праздника с обычным выходным дополнительный день отдыха по региональному законодательству не предоставляется.

Постановлением правительства Республики Башкортостан нерабочими праздничными днями установлены дни празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама – 9 марта и 16 мая.

В Адыгее, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии мусульманские праздники также традиционно объявляются нерабочими днями.

Где узнать точные даты: официальные источники в России

Для уточнения дат праздников мусульманам в России рекомендуется обращаться к официальным источникам. Во-первых, это могут быть федеральные духовные управления: ДУМ РФ, ЦДУМ России, ДСМР.

Во-вторых, для получения более точной информации, касающейся региона вашего проживания, можно обратиться в региональный муфтият, они действуют практически в каждом субъекте РФ. Например, в Москве — Духовное управление мусульман Москвы, в Татарстане — ДУМ РТ, в Подмосковье — Духовное управление мусульман МО.

Также можно лично обратиться к имаму в мечети, который ответит на вопросы, связанные с теми или иными мусульманскими праздниками.

Частые вопросы

Когда начнется Рамадан в 2027 году?

Первый день поста в Рамадан придется на 8 февраля 2027 года. Сам месяц продлится 29 дней — до 8 марта включительно.

Когда Ураза-байрам в 2027 году?

Ураза-байрам в 2027 году отметят 9 марта. Праздник знаменует окончание священного месяца Рамадан и обязательного поста.

Когда Курбан-байрам в 2027 году?

Курбан-байрам в 2027 году приходится на 16 мая. Праздничные дни жертвоприношения продлятся до 18 мая.

Какой год по хиджре наступит в 2027 году?

В 2027 году начнется 1449 год по мусульманскому летоисчислению. Новый год по Хиджре наступит после захода солнца 5 июня.

Почему даты мусульманских праздников каждый год меняются?

Исламский календарь основан на лунных циклах. Его год короче григорианского примерно на 10–11 дней. Поэтому мусульманские праздники ежегодно смещаются относительно привычного календаря. Кроме того, начало нового месяца может зависеть от наблюдения за появлением молодого полумесяца.