10 реальных историй, доказывающих, что новогодние чудеса действительно случаются

Верите ли вы в новогоднее чудо? Собрали для вас 10 удивительных историй, которые убедят, что бой курантов может принести в жизнь что-то невероятное. Приготовьтесь поверить в магию через 3…2…1…

"Работаю с детской группой третий год, сама учусь на хореографа, времени нет совсем. Руководство ставит задачу провести НГ у деток, естественно, с Дедом Морозом и Снегурочкой. Судорожно начинаю искать людей на эти роли, ДМ стал мой хороший друг, а со Снегуркой проблемы, сессия, никто не может. Нашла девочку, провели НГ, все счастливы. Поехали отметить удачное выступление. Сами не знаем, как так получилось, но завтра я свидетельница на свадьбе наших героев, ровно через год. Вот вам и новогоднее чудо", — Подслушано.

"Год страдала по бывшему, пыталась его вернуть, но всё никак, и он себе другую нашёл. В расстроенных чувствах поняла, что последняя надежда — вера в новогоднее чудо, и решила под бой курантов загадать быть с ним. Но в момент икс осознала, какая же это инфантильная мечта, и за пару секунд придумала другое желание: быть с тем, с кем буду счастливой. После полуночи поехала отмечать к друзьям, и, когда добралась, нас буквально столкнули лицами с одним парнем. С того момента я с ним, и я счастлива!" — Подслушано.

Истории, как новогоднее чудо изменило жизнь людей. Фото © Shutterstock

"Так уж получилось, что Новый год встречала одна дома. Минут за десять до боя курантов звонок в дверь — соседи попросили написать письмо от имени Деда Мороза и после двенадцати позвонить в их дверь и оставить подарок. Так волнительно и приятно было делать новогоднее чудо для ребёнка! Назвали меня Снегурочкой и подняли настроение. Ах, творите добро!" — Подслушано.

"Ещё год назад я жила с родителями в провинции, была в поисках работы, личной жизни не было. Я была в отчаянии, у всех знакомых всё шло как по маслу, а я стояла на месте. Прочла в Интернете про новогодний ритуал с желанием и решила попробовать. Отчаянный циник и скептик поверил в новогоднее чудо! Сейчас у меня работа мечты! Путешествую каждый месяц и могу покрыть все свои финансовые нужды. Я до сих пор не могу поверить, для меня это настоящее чудо", — Подслушано.

"Всегда верила в новогоднее чудо, и каждый год желание сбывалось... Но в одну новогоднюю ночь я загадала желание не для себя, а за свою подругу, с которой мы дружим с пяти лет. Судьба уже давно раскидала нас по разным странам. Но мы бережём дружбу, несмотря ни на что. Я очень сильно переживала за неё по поводу деток, так хотела, чтобы она стала мамой. И в Новый год загадала, чтобы она в этом году забеременела. Шёл год, а она всё не беременела... я ждала. Потом в октябре решила съездить к ней в гости на две недели. И свершилось чудо, в ноябре новость о беременности... вот тогда я рассказала ей про своё новогоднее желание. Врачи поставили ей срок до 6 августа, а родила она 12-го — в день моего рождения", — Подслушано.

Случаи, которые доказывают, что новогодние чудеса — не выдумка. Фото © Shutterstock

"31 декабря. Вся семья в сборе. Мама готовит салаты, а папа пошёл курить. Через пару минут приносит светло-кремовое чудо (как потом оказалось, редкий и дорогой окрас) — невероятно красивую кошечку! Стали гадать, кому она принадлежит. Мама обошла весь подъезд, но никто не признал кошку. Как по иронии, она была той породы, которую мы с мамой давно хотели. Пришлось оставить. Так это счастье теперь радует нас каждый день на протяжении нескольких лет и дарит позитивные эмоции. С тех пор верим в новогоднее чудо, оно существует", — Подслушано.

“Случилось новогоднее чудо. Моя тётя вышла из комы!!! Было ужасное отравление палёным алкоголем. Врачи сказали готовиться к худшему, мол, вероятность выжить очень мала. Она редко пьёт и не знает, каким на вкус должен быть хороший алкоголь. И вся семья загадала под бой курантов единственное желание. И в пять утра она очнулась и спрашивает: "Какой сейчас год?" Не верится до сих пор! Настоящее чудо!" — Подслушано.

"Как-то на Новый год загадала быть вместе с парнем по имени Артём. Уж очень его любила. Прошёл уже год, а мы так и не встречаемся, даже не знаю, что делать, нет взаимности. Плюнула на него. Думаю, что все эти желания под бой курантов ерунда, но тут поняла, что у моего брата ровно год назад родился сын и назвали его Артём. Вся семья души в нём не чает. Я его несказанно люблю и он, когда я приезжаю, от меня не отходит. Желания исполняются, но чуть-чуть по-другому", — Подслушано.

Истории, которые заставят вас поверить в новогоднюю магию. Фото © Shutterstock

"Страдаю лишним весом, причём в достаточно сильной форме ожирение (40 кг лишних). Всегда мечтала похудеть, но не хватало силы воли. На Новый год загадала желание, чтобы следующий год я встретила красивой стройной дамой. Через месяц сломала ногу. Живу одна, сил и возможности ходить в магазин за продуктами, готовить их не было. Накупила каш и йогуртов и питалась только ими. С этого момента началось моё похудение, которое длится до сих пор. Осталось 8 кг до моей мечты, кажется, моё желание исполнилось", — Подслушано.

"Вчера открыла в "Ворде" шаблоны, выбрала новогоднюю открытку и вписала в неё письмо от имени Деда Мороза. Сделала 50 копий и разложила в почтовые ящики в нашем подъезде. Вечером пошла в магазин, а девочка с восторгом читала письмо и кричала маме: "Смотри! Нам Дед Мороз пишет!" Можно сделать новогоднее чудо, при этом не заплатив ни копейки", — Подслушано.