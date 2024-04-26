6 уважаемых профессий, за которые с вас точно не спросят на зоне Про тюрьму в России распространяют мифы и легенды, многие из которых не соответствуют действительности. Например, говорят, что на зоне не уважают никакие профессии со свободы, но это далеко не так. Life.ru рассказывает, с кого точно не спросят за то, кем он работал. 26 апреля, 14:01 Существуют ли "уважаемые" профессии, которые даже в тюрьме дают крышу? Обложка © Кадр из фильма "Беспредел", режиссёр Игорь Гостев, сценарист Леонид Никитинский / Kinopoisk

Правила в тюрьме специфические. Арестанты действительно считают, что люди, которые с понедельника по пятницу ходят в офис и честно зарабатывают деньги, — "рабы системы". Но это не значит, что все попавшие за решётку сразу оказываются в низшей касте. Есть специалисты, которых хорошо примут в любых местах не столь отдалённых.

Представители каких профессий будут чувствовать себя на зоне относительно комфортно?

1. Профессиональные спортсмены

Законы тюрьмы построены таким образом, что спортсменов там не обижают. Наоборот, просят научить приёмам. Кадр из фильма "Беспредел", режиссёр Игорь Гостев, сценарист Леонид Никитинский / Kinopoisk

По законам тюрьмы особым почётом пользуются те сидельцы, которые профессионально занимались различными видами спорта на воле. Например, футболом и баскетболом. Ещё больше уважают боксёров, эмэмэйшников и каратистов.

Тюремные обитатели могут подойти к такому человеку и попросить его показать пару приёмов. Чтобы прижиться на новом месте, спортсмену достаточно сидеть в камере спокойно и не вести себя высокомерно.

2. Все, кто связан с финансовой и банковской сферой

Зэки, живущие по тюремным понятиям, не имеют ничего против людей, кто попал за решётку в связи с финансовыми махинациями. Банкирам, частным предпринимателям, биржевым брокерам и им подобным нечего бояться. Экономистов тоже не трогают. Естественно, если они не вели дела с государством и не работали с правоохранительными органами.

3. Творческие люди

В фильмах про тюрьму часто показывают, что над творческими людьми всегда издеваются. Но в жизни это не так. Кадр из фильма "Побег из Шоушенка", режиссёр Фрэнк Дарабонт, сценаристы Фрэнк Дарабонт, Стивен Кинг / Kinopoisk

В сериалах и фильмах про тюрьму часто показывают зрителю, что там всегда издеваются над музыкантами, артистами и художниками. Но на деле всё оказывается совсем не так. К творческим людям, наоборот, относятся довольно положительно, с уважением. Причина в том, что они всегда могут поднять настроение и помочь. Например, художник нарисует красивый эскиз для татуировки. Артист расскажет смешной анекдот. Музыкант споёт и поднимет другим арестантам настроение.

4. Солдаты, служившие в горячих точках

Тюремный мир без излишнего восторга принимает тыловых солдат из армейских частей, расположенных в городах России. Их считают связанными с государством и правоохранительными органами. Однако есть категория бойцов, которая пользуется особым почётом среди арестантов.

Согласно тюремным понятиям, за решёткой обожают солдат, которые служили в горячих точках. Они популярны, поскольку всегда могут рассказать интересные истории про боевые действия. Также заключённые держат в уме, что у бойца может быть посттравматическое стрессовое расстройство после увиденного в зоне конфликта, поэтому не хамят и не дерзят ему без повода. За это ведь и отхватить можно.

5. Учителя

Тюремные правила гласят, что учителя — полезные люди, которых трогать нельзя. Кадр из фильма "Новая земля", режиссёр Александр Мельник, сценарист Ариф Алиев / Kinopoisk

Про тюрьму также распространяют слухи, что там "плохо относятся к преподавателям" — унижают их и бьют. Это совсем не соответствует действительности. Арестанты, наоборот, относятся к умным людям с уважением. Иногда даже просят их о помощи — подтянуть по тому или иному предмету или написать красивое письмо на волю.

6. Врачи

В тюремном мире лояльно относятся и к докторам. Причина в том, что у арестантов может резко ухудшиться здоровье, а в больницах на зоне врачи обычно неопытные. Или, как это иногда бывает, им нет дела до заболевших. Поэтому зэки часто просят докторов – соседей по камере о помощи. Те могут посоветовать, как лечиться и какие лекарства (а может, и народные методы) для этого применять. Также они следят за тем, чтобы состояние арестанта не ухудшилось.

Представителей каких профессий не уважают на зоне

По законам тюрьмы не в почёте среди сидельцев наркодилеры, мужчины с низкой социальной ответственностью, педофилы и насильники. Кадр из фильма "План побега", режиссёр Микаэль Хофстрём, сценаристы Джейсон Келлер, Майлз Чепмен / Kinopoisk

Согласно тюремным понятиям, за решёткой уважительно относятся к представителям практически всех профессий. Исключение — наркоторговцы и мужчины, обслуживающие женщин за деньги или работающие в веб-каме (да, такие в современном мире тоже есть). Также спросить могут с людей любых специальностей, которые были осуждены за изнасилование и педофилию. В этом случае роли не сыграет, кем работал человек на воле. Последствия не заставят себя долго ждать.

Авторы Никита Фартов