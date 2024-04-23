Если заметите у мужчины 6 этих привычек, бегите как можно дальше: он бывший зэк

Если человек — бывший зэк, то этот факт можно легко выяснить. У мужчин, которые провели в заключении хотя бы один год, сформировалось несколько бросающихся в глаза привычек. Избавиться от них довольно трудно, поэтому если у вашего возлюбленного есть тёмное прошлое, то однажды он спалится. Чем выдаёт себя бывший отсидевший?

1. Использование только одного столового прибора для всех видов пищи

Бывшие заключённые едят исключительно ложкой. Вилки и ножи в тюрьме запрещены. Фото © Shuttestock / FOTODOM

Если подозреваете мужчину в наличии тёмного прошлого, внимательно присмотритесь, чем он ест. Если и суп, и макароны, и котлету потребляет только ложкой, а к вилке и ножу не притрагивается, то, скорее всего, перед вами бывший заключённый. Такая привычка появляется у зэков потому, что в тюрьме им дают пользоваться ограниченным количеством приборов. Вилка и нож, естественно, в это число не входят, поскольку ими можно навредить другим сидельцам. Оттого зэк в тюрьме ест всю еду только ложкой.

2. Слишком быстро заканчивает приём пищи

У отсидевших в тюрьме появляются странные привычки при потреблении еды. Они стараются за максимально короткий срок съесть всю пищу. Бывшие зэки никогда не разговаривают во время обеда, не берут в руки телефон и не смотрят на других людей. Всё их внимание приковано только к еде. Такая привычка формируется из-за того, что в тюремной столовой их заставляли есть как можно быстрее. На многих зонах время приёма пищи ограниченно, а значит, слишком медлительные могут остаться голодными.

3. Отдаёт предпочтение одним и тем же блюдам

Бывший преступник всегда ест одно и то же. Эта привычка у него осталась с тюрьмы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если видите человека каждый день на обеде (например, работаете с ним в одном месте), то присмотритесь к тому, что он ест. Скорее всего, бывший преступник будет заказывать одну и ту же еду — ту, к которой привык. В большинстве тюрем кормят следующими блюдами: на завтрак преступникам дают кашу и чай;

на обед кормят супами и мясом. Вместе с ними подают компот. Чаще всего — из сухофруктов;

на ужин дают варёный картофель, хлеб, а также кашу с кусочками мяса. Запивают еду преступники чаем.

Если заметите, что мужчина завтракает, обедает или ужинает такими видами блюд, то, скорее всего, он бывший зэк. С ним стоит держать ухо востро.

4. Ест холодную еду

Бывшие заключённые выдают себя ещё одной странностью — едят холодную еду. Если заметите такое, то будьте уверены: перед вами бывший заключённый. Сидельцы не брезгуют есть холодную пищу, поскольку в тюрьме никаких микроволновок нет. На воле тёплая еда им тоже особо не нужна.

5. Худоба

Бывший преступник никогда не будет полным или накачанным. Его выдаст худоба. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Бывшие заключённые зачастую имеют худое тело. Полным или накачанным с зоны не выходит почти никто. Дело в том, что там переедание не почитается, да и, питаясь только стандартными тюремными порциями, набрать вес не выйдет.

Полными с зоны выходят только те, кому во время заключения носили передачки. Но таких людей не слишком много.

6. Приёмы пищи в одно и то же время

Узнать, кто был преступником, можно по расписанию дня человека. Если он регулярно совершает одни и те же поступки, то, скорее всего, сидел. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Бывший сиделец привык есть в конкретные часы — так, как заведено законами тюрьмы. Сформировавшегося расписания такой человек будет придерживаться и в обычной жизни. То есть если мужчина каждый день в одно и то же время делает одинаковые дела, то, скорее всего, он бывший зэк. Это касается не только еды, но и, например, подъёма, отхода ко сну, умывания.