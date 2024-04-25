Полное несоответствие: 5 случаев, когда актёры были намного старше своих персонажей

В киноиндустрии не редкость, когда актёры, играющие знаменитых персонажей, значительно старше или младше своих героев. Рассмотрим несколько ярких примеров из популярных экранизаций классических литературных произведений, где возраст актёров и персонажей не совпадает.

Евгений Онегин

Сколько лет Онегину по книге? Фото © Фильм "Евгений Онегин", режиссёр Сарик Андреасян, сценаристы Алексей Гравицкий, Александр Пушкин / Kinopoisk

В романе Александра Пушкина "Евгений Онегин" главный герой появляется в произведении в 18-летнем возрасте и достигает 26 лет к моменту дуэли с Ленским. Однако в недавней экранизации Виктор Добронравов, исполнивший роль Онегина, уже отметил 40-летие! Неплохая такая разница в возрасте.

Д’Артаньян

Сколько лет было Д’Артаньяну в романе? Фото © Фильм "Д’Артаньян и три мушкетёра", режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценарист Марк Розовский / Kino-teatr

Персонаж романа Александра Дюма "Три мушкетёра" Д’Артаньян начинает свои приключения в Париже, когда ему всего 18 лет. Однако Михаил Боярский, который сыграл эту роль в одной из наиболее известных экранизаций произведения, был почти на десять лет старше своего персонажа в момент съёмок. Актёру было 28 лет. Впрочем, его напарники по съёмочной площадке тоже были гораздо старше своих героев по книге.

Лариса Огудалова

Сколько лет было Гузеевой на съёмках "Жестокого романса"? Фото © Кадр из фильма "Жестокий романс", режиссёр-сценарист Эльдар Рязанов / YouTube / "Мосфильм"

В фильме "Жестокий романс", основанном на пьесе Александра Островского, 23-летняя Лариса Гузеева исполнила роль Ларисы Огудаловой, которой в тексте пьесы около 19 лет. Учитывая, какую известность принесла эта роль актрисе, решение режиссёра было правильным!

Наташа Ростова

Сколько лет Наташе Ростовой в "Войне и мире"? Фото © Фильм "Война и мир", режиссёр Сергей Бондарчук, сценаристы Сергей Бондарчук, Василий Соловьёв / Kino-teatr

В "Войне и мире" Льва Толстого Наташа Ростова появляется в начале романа в возрасте 13 лет, и повествование охватывает около 15 лет её жизни. Людмила Савельева начала играть Наташу в экранизации 1965 года, когда ей было 20 лет, а Лили Джеймс в одноимённом сериале 2016 года вообще было уже 26 лет.

Пьер Безухов

Сколько лет Пьеру Безухову по книге и в кино? Фото © Фильм "Война и мир", режиссёр Сергей Бондарчук, сценаристы Сергей Бондарчук, Василий Соловьёв / Kino-teatr

В романе "Война и мир" Пьер Безухов возвращается в Россию в возрасте 20 лет. В экранизации, где его сыграл Сергей Бондарчук, актёру было 42 года на момент начала съёмок. Должно быть, более зрелый возраст артиста подчёркивает внутренние раздумья Пьера и его духовные искания, придавая персонажу дополнительную глубину и серьёзность.