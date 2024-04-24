Милонов: Сериал "Осталась одна Таня" позволит прочувствовать тяжёлую долю ленинградцев 24 апреля, 15:48 Съёмки сериала "Осталась одна Таня". Обложка © Предоставлено Life.ru

История Тани Савичевой, взятая за основу сериала VK "Осталась одна Таня", поможет зрителям острее прочувствовать жизнь в блокадном Ленинграде и представить себя на месте маленькой девочки. В беседе с Life.ru депутат ГД РФ Виталий Милонов высоко оценил новый проект.

"Мы все знаем историю Тани Савичевой, и она позволит даже самому незаинтересованному, самому далёкому от истории человеку пережить те события, ощутить их частичкой своей души, своим сердцем и по-новому раскрыть для себя страницы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда". Виталий Милонов Депутат Госдумы РФ

По его словам, авторы очень точно использовали в сюжете художественные образы, которые помогают погрузиться в атмосферу того трагического периода. История реально существовавшей девочки Тани, наполненная в фильме описаниями быта, повседневной жизни и простыми человеческими переживаниями, заставляет поставить себя на место героини и пройти вместе с ней тяжёлый путь ленинградца.

Милонов отметил, что на Западе давно снимают исторические фильмы именно с использованием подобных принципов, когда через бытовые перипетии в жизни маленького человека и раскрывается панорама всей Второй мировой войны. Депутат подчеркнул, что он нисколько не умаляет достоинства наших фильмов о войне, но, по его мнению, таких сериалов, как "Осталась одна Таня", зрителям не хватало.

"Очень мало российского продукта, который бы именно погружал человека в атмосферу того времени. Исторические фильмы прекрасны, батальные сцены, корректное отображение исторических событий, но так, чтобы человек через некое эмоциональное приходил бы к каким-то выводам — вот этого маловато", — заключил собеседник Life.ru.

Напомним, в "VK Клипах" стартовал сериал "Осталась одна Таня" о блокаде Ленинграда, состоящий из 36 серий о трагедии, героизме, настоящей дружбе и любви. Сценарий написан по мотивам известных блокадных дневников Тани Савичевой. Проект создан режиссёром Данилом Мотиным. Он определил жанр сериала словом edutainment, что означает соединение в ленте художественных и образовательных элементов. Life.ru уже рассказывал, как возникла идея съёмок и в чём новизна фильма.