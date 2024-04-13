В "VK Клипах" стартовал сериал "Осталась одна Таня" о блокаде Ленинграда, состоящий из 36 серий о трагедии, героизме, настоящей дружбе и любви. Их сценарий написан по мотивам известных блокадных дневников Тани Савичевой.

Проект создан режиссёром Данилом Мотиным и командой Not Alone Production при поддержке VK и Института развития интернета (АНО ИРИ). В нём также принимали участие художественные консультанты, сотрудники Музея обороны и блокады Ленинграда, а также историки, среди которых — военный писатель Баир Иринчеев. Как отмечал Мотин, вертикальный формат был выбран неслучайно, так как это поможет разговаривать с молодёжной аудиторией на одном языке.

"Основная цель проекта — образовательная. Нам важно донести до аудитории историческую ценность и важность тех событий", — добавил он.

А исполнительница главной роли Яна Волчек назвала съёмки особенными, так как трагическая история блокады очень важна как для Петербурга, так и для всей России. Она надеется, что работа поможет детям и молодому поколению ещё раз вспомнить, что тогда пережил город.

Также в сериале снялись популярные блогеры Никита Златоуст, Виталий Сидельников, Карина Мурашкина, Валерий Трунев и Саша Новиков. Последний указал, что каждый гражданин России, в том числе несовершеннолетний, должен знать и помнить историю своей страны.

"У меня есть аудитория подрастающего поколения, и, как мне кажется, им очень важно знать, через что прошли наши бабушки и дедушки", — добавил он.

Съёмки сериала "Осталась одна Таня". Фото © Предоставлено Life.ru

Съёмки сериала "Осталась одна Таня". Фото © Предоставлено Life.ru