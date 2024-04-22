"С молодёжью на одном языке": Авторы сериала "Осталась одна Таня" раскрыли секреты съёмок Режиссёр Мотин назвал образовательным жанр сериала "Осталась одна Таня" 22 апреля, 13:54 Съёмки сериала "Осталась одна Таня". Обложка © Предоставлено Life.ru

Создатели сериала "Осталась одна Таня", стартовавшего в "VK Клипах", рассказали, что старались показать на понятном молодёжи языке страшную трагедию и вместе с тем великий подвиг жителей блокадного Ленинграда. Life.ru узнал, как родилась идея проекта и почему он был снят в вертикальном формате.

"Жанр нашего проекта — Edutainment. В художественно-игровую историю встроены образовательные кусочки, благодаря закадровому голосу люди будут узнавать, как жители Ленинграда смогли пережить блокаду, эти ужасные события, с которыми им пришлось столкнуться", — поделился режиссёр Данил Мотин.

Режиссёр Данил Мотин рассказал о работе над проектом "Осталась одна Таня". Видео © Предоставлено Life.ru

Он рассказал, что идея снять фильм появилась у него во время прогулок по памятным историческим местам Санкт-Петербурга. Экскурсовод простым языком и в мельчайших деталях донесла до слушателей весь трагизм блокадных дней и героическую самоотверженность ленинградцев. Данил Мотин вдруг понял, как мало знает современное поколение о жизни простых жителей осаждённого города. Так родилась идея сериала "Осталась одна Таня".

За основу был взят дневник Тани Савичевой, девочки, которая записывала хронологию гибели своей семьи в блокадном Ленинграде, пока на последней странице не написала: "Осталась одна Таня". В новой киноленте маленькую героиню сыграет Яна Волчек. В центре сюжета — семья Тани, через которую создатели фильма покажут весь ужас того периода.

Актриса Яна Волчек рассказала о своей героине в проекте "Осталась одна Таня". Видео © Предоставлено Life.ru

"До начала блокады она такая весёленькая, добренькая девочка, такая попрыгунья-стрекоза. А во время блокады она становится как взрослая женщина, которая может за себя постоять", — рассказала Яна Волчек о своей героине.

По словам начинающей актрисы, самым сложным во время съёмок был момент, когда мать вынуждена отдать маленькую Таню в интернат. В этом эпизоде Яна смогла по-настоящему расплакаться в кадре, пропустив через себя горе разлуки с мамой.

Сам фильм должен стать уникальным не только по содержанию, но и по своей форме — его создавали в вертикальном формате съёмок. Наставник проекта, оператор и режиссёр Михаил Агранович признался, что поначалу скептически воспринял идею, но потом понял, что молодёжь действительно всё смотрит с телефонов, а значит, будет легче удержать внимание юных зрителей.

Наставники проекта "Осталась одна Таня" объяснили, почему был выбран вертикальный формат. Видео © Предоставлено Life.ru

Создатели сериала ставили главной целью привлечь к просмотру подрастающее поколение, а для этого им пришлось искать способы выйти на один язык с молодёжью. Впрочем, по словам Аграновича, вертикальный формат съёмок не помешал сделать контент качественным: отлично двигается камера, точно выставлен свет в каждом кадре. Можно считать, что новая форма подачи материала попала в десяточку, подчеркнул наставник.

Ранее Life.ru писал, что в "VK Клипах" стартовал сериал "Осталась одна Таня" о блокаде Ленинграда, состоящий из 36 серий о трагедии, героизме, настоящей дружбе и любви. Их сценарий написан по мотивам известных блокадных дневников Тани Савичевой. Проект создан режиссёром Данилом Мотиным, также принимали участие художественные консультанты, историки и сотрудники Музея обороны и блокады Ленинграда.

Авторы Татьяна Миссуми