В Петербурге увековечат имя Токтогон Алтыбасаровой, приютившей в годы блокады 150 детей

В Петербурге увековечат память уроженки Киргизии — Токтогон Алтыбасаровой. Эта отважная женщина в 1942 году спасла 150 детей, которые были эвакуированы из блокадного Ленинграда в село Курменты. Телеканал "Санкт-Петербург" рассказал, что 19 апреля Центру содействия семейному воспитанию №4 передали фотографии и копию списка детей. Снимки и архивные документы станут частью выставки, посвящённой блокаде.

Сюжет о Токтогон Алтыбасаровой — колхознице, принявшей на своё попечение в годы Великой Отечественной войны 150 эвакуированных детей из блокадного Ленинграда. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Документы и фотографии привёз сын Алтыбасаровой — Марат Абдиев. По его словам, в Киргизии очень ценят то, что в Петербурге не забывают имя его матери и её подвиг. Абдиев рассказал, что в 1942 году Алтыбасаровой было всего 18 лет, она ездила по деревням и собирала продукты, чтобы позаботиться о детях.

"Первое время даже не было постели. Вручную изготавливали. Матрасы соломенные, подушки. И по посёлку отправили людей собирать продукты, одежду, кто что может, с помощью местных жителей. Дети голодные не остались", — подчеркнул Абдиев.

Директор Центра содействия семейному воспитанию №4 Ольга Галкина дополнила, что создание экспозиции об Алтыбасаровой — большая ответственность. Организация уже установила связи с музеем блокады, сотрудникам передали архивы. Экспозицию планируют открыть в октябре этого года. Кроме того, указанному центру присвоили имя Токтогон Алтыбасаровой по решению топонимической комиссии. Это решение официально вступит в силу после постановления правительства Петербурга.