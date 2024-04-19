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19 апреля, 14:38

В Петербурге увековечат имя Токтогон Алтыбасаровой, приютившей в годы блокады 150 детей

В Петербурге увековечат память уроженки Киргизии — Токтогон Алтыбасаровой. Эта отважная женщина в 1942 году спасла 150 детей, которые были эвакуированы из блокадного Ленинграда в село Курменты. Телеканал "Санкт-Петербург" рассказал, что 19 апреля Центру содействия семейному воспитанию №4 передали фотографии и копию списка детей. Снимки и архивные документы станут частью выставки, посвящённой блокаде.

Сюжет о Токтогон Алтыбасаровой — колхознице, принявшей на своё попечение в годы Великой Отечественной войны 150 эвакуированных детей из блокадного Ленинграда. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Документы и фотографии привёз сын Алтыбасаровой — Марат Абдиев. По его словам, в Киргизии очень ценят то, что в Петербурге не забывают имя его матери и её подвиг. Абдиев рассказал, что в 1942 году Алтыбасаровой было всего 18 лет, она ездила по деревням и собирала продукты, чтобы позаботиться о детях.

"Первое время даже не было постели. Вручную изготавливали. Матрасы соломенные, подушки. И по посёлку отправили людей собирать продукты, одежду, кто что может, с помощью местных жителей. Дети голодные не остались", — подчеркнул Абдиев.

Директор Центра содействия семейному воспитанию №4 Ольга Галкина дополнила, что создание экспозиции об Алтыбасаровой — большая ответственность. Организация уже установила связи с музеем блокады, сотрудникам передали архивы. Экспозицию планируют открыть в октябре этого года. Кроме того, указанному центру присвоили имя Токтогон Алтыбасаровой по решению топонимической комиссии. Это решение официально вступит в силу после постановления правительства Петербурга.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге открылась выставка об эвакуации детей на Вятку из Ленинграда во времена ВОВ. В экспозиции представлены архивные фотографии, документы и личные вещи малышей. Особый интерес гостей выставки должны вызвать экспонаты, рассказывающие о воспитании, досуге, быте, питании и учёбе маленьких ленинградцев.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Дарья Нарыкова
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