"Земля спасённого детства": Музей обороны Ленинграда расскажет о малышах, эвакуированных на Вятку В Петербурге открылась выставка об эвакуации детей на Вятку из Ленинграда в ВОВ 5 апреля, 19:33 Музей обороны и блокады Ленинграда открыл выставку об эвакуации детей в Киров в годы ВОВ. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

Музей обороны и блокады Ленинграда открыл выставку "Кировская область — земля спасённого детства", которая расскажет об эвакуации в Киров детей из осаждённого фашистами города. О новой экспозиции рассказывает телеканал "Санкт-Петербург".

Музей обороны и блокады Ленинграда открыл выставку об эвакуации детей в Киров в годы ВОВ. Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

На выставке представлены архивные фотографии, документы и личные вещи малышей. Всего в Кировскую область было отправлено почти 30 тысяч ребят, каждый третий ребёнок был младше трёх лет, почти всех вывозили из Ленинграда без родителей, отметили организаторы проекта.

"Это детские сады, это детские дома, младшие группы, и, конечно же, нам было интересно показать их быт в эвакуации, их жизнь в эвакуации, их выхаживание, вылечивание. И безмерную доброту принимающих вятичей, принимающих жителей Кировской области", — сказала директор музея Елена Лезик.

По её словам, информацию о судьбах детей помогал собирать Центральный государственный архив Кировской области. В его хранилищах сохранились учётные карточки на малышей. Особый интерес посетителей выставки должны вызвать экспонаты, рассказывающие о воспитании, досуге, быте, питании и учёбе маленьких ленинградцев. Современные школьники смогут не только погрузиться в историю, но и перенять опыт о том, как не сдаваться в тяжёлые годы, подчеркнула Лезик.

Она добавила, что дети даже в эвакуации продолжали хорошо учиться и участвовать в художественной самодеятельности. После окончания Великой Отечественной войны многие дети остались жить в Кировской области: кому-то некуда было возвращаться, а кто-то потерял родителей.

Ранее сообщалось, что Россия обратилась к Германии с требованием официально признать геноцидом советских граждан блокаду Ленинграда и другие преступления вермахта в СССР в период Великой Отечественной войны. Соответствующая нота была отправлена российским посольством в Берлине в МИД ФРГ.

Авторы Татьяна Миссуми