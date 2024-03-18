Россия потребовала от Германии официально признать геноцидом блокаду Ленинграда 18 марта, 14:22 РФ потребовала от ФРГ признать геноцидом блокаду Ленинграда. Обложка © ТАСС / Борис Васютинский

Россия обратилась к Германии с требованием официально признать геноцидом советских граждан блокаду Ленинграда и другие преступления вермахта в СССР в период Великой Отечественной войны. Соответствующая нота была отправлена российским посольством в Берлине в МИД ФРГ.

"Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны. Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида", — сказано в тексте.

Россия выразила возмущение тем, что ФРГ до сих пор уклончиво говорит о преступлениях фашистов на советской территории. Также Берлин игнорирует требования Москвы о денежных выплатах всем блокадникам, а не только имеющим еврейские корни. РФ назвала подобную практику германской стороны как дискриминацию по этническому признаку.

Москва напомнила об аморальности действий немецкой стороны, выплачивающей пособия бывшим военным Третьего рейха, членам СС и коллаборационистам. Это ставит под сомнение громкие заверения властей Германии о якобы осознании ими преступных ошибок своей страны, говорится в ноте.

Авторы Татьяна Миссуми