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27 января, 12:43

Германия заявила о принятии ответственности за блокаду Ленинграда

МИД Германии: ФРГ признаёт историческую ответственность за блокаду Ленинграда

ФРГ осознаёт историческую ответственность за блокаду Ленинграда и поддерживает сохранение памяти о преступлениях немецких военных в годы Второй мировой войны, сообщили в МИД Германии. В заявлении ведомства, опубликованном по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сказано, что в 2019 году Германия решилась на гуманитарный жест по отношению к выжившим жертвам блокады.

"В качестве жеста примирения и памяти Правительство ФРГ финансирует модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, в которой проходят лечение многие блокадники", — отметили в ведомстве, добавив, что немецкий кабмин организует встречи молодёжи с пережившими блокаду.

Россия не раз обращала внимание Германии на несправедливость её подхода к компенсациям выжившим блокадникам. Немецкий кабмин в течение многих лет по линии Международной еврейской конференции по материальным претензиям к Германии проводит индивидуальные выплаты представителям этой национальности. Москва указывала Берлину на ограниченность подобной позиции и предлагала расширить выплаты.

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27 января в России отмечается 80-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Одна из самых трагичных страниц Великой Отечественной войны началась 8 сентября 1941 года, когда гитлеровские войска, пытаясь сломить ленинградцев и захватить их дом, осадили отрезанный от остальной страны город. На протяжении почти 900 дней Северная столица была связана с миром лишь по Ладожскому озеру и воздуху. Этот ужас закончился 27 января 1944 года, когда Красная Армия, проведя успешную стратегическую наступательную операцию, освободила Ленинград. Президент РФ Владимир Путин сегодня посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв тех событий и защитников города. Глава государства возложил венок к монументу "Мать-Родина". Кроме того, российский лидер возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Трахман

Никита Осипов
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