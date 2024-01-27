Германия заявила о принятии ответственности за блокаду Ленинграда

ФРГ осознаёт историческую ответственность за блокаду Ленинграда и поддерживает сохранение памяти о преступлениях немецких военных в годы Второй мировой войны, сообщили в МИД Германии. В заявлении ведомства, опубликованном по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сказано, что в 2019 году Германия решилась на гуманитарный жест по отношению к выжившим жертвам блокады.

"В качестве жеста примирения и памяти Правительство ФРГ финансирует модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, в которой проходят лечение многие блокадники", — отметили в ведомстве, добавив, что немецкий кабмин организует встречи молодёжи с пережившими блокаду.

Россия не раз обращала внимание Германии на несправедливость её подхода к компенсациям выжившим блокадникам. Немецкий кабмин в течение многих лет по линии Международной еврейской конференции по материальным претензиям к Германии проводит индивидуальные выплаты представителям этой национальности. Москва указывала Берлину на ограниченность подобной позиции и предлагала расширить выплаты.