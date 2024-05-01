Сердцу не прикажешь : Почему советская Алиса выигрывает у актрисы "Ста лет тому вперёд" У новой экранизации полнометражного фильма "Сто лет тому вперёд" в целом неплохие отзывы, но всё-таки до "Гостьи из будущего", снятого в 1984 году, ей как до Луны. 30 апреля, 21:21 Кадр из фильма "Гостья из будущего", режиссёр Павел Арсенов, сценарист Кир Булычёв / Kinopoisk, кадр из фильма "Сто лет тому вперёд", режиссёр Александр Андрющенко, сценарист Андрей Золотарёв, Ксения Мирошник и др. / Kinopoisk

Создатели "Ста лет тому вперёд" — молодцы, что вернулись к теме советской фантастики и полюбившейся героине серии романов Кира Булычёва Алисе Селезнёвой. Реанимация культурного наследия — это то, чему учат на режиссёрских факультетах. Но, когда творческая команда говорит, что они не пытались сделать нечто похожее, что в 1984 году снял Павел Арсенов, — это лукавство. Успех "Гостьи из будущего" — главный мотив, который заставил сегодняшних кинодеятелей сделать ставку на современную экранизацию. Не влюбись все советские мальчишки в Алису Селезнёву в 80-х в СССР, вряд ли бы они взялись за проект. Однако запретить сравнивать современную актрису Дашу Верещагину с советской Наташей Гусевой зрителям невозможно.

Необманчивая внешность

Кадр из фильма "Гостья из будущего", режиссёр Павел Арсенов, сценарист Кир Булычёв / Kinopoisk

Первое отличие — возраст. Верещагиной в фильме "Сто лет тому вперёд" 26 лет. Выглядит она молодо, но это не та хрупкая, с острыми плечиками, ещё только-только осознающая себя не ребёнком Алиса в исполнении Натальи Гусевой. Да, короткая причёска и розовые волосы выглядят стильно, но и сейчас таких много — где тут будущее? А густые каштановые локоны Алисы в сочетании с их революционной по тем временам длиной заставляли советских пацанов воровать афиши и вырезать фотографии Гусевой из газет.

И нельзя не обратить внимания на рост. Верещагина — высокая девушка и, между прочим, такая, какой её видел автор фантастической повести Кир Булычёв, но Алиса, "сделанная в СССР", со своими 159 см выглядела всё-таки так, как и должна выглядеть 12-летняя девочка. Про разрез глаз и говорить нечего. У Верещагиной потрясающая кукольная внешность и плачущий взгляд, который не может не тронуть, но глаза Гусевой не трогали… они не оставляли шанса не влюбиться в них. Это просто уникальная внешность, второй такой Алисы нет и быть не может.

Врождённая интеллигентность

Роль Алисы Гусевой досталась благодаря её голосу. На киностудии нужны были дети с хорошей дикцией. У Наташи в этом плане было преимущество: она была из тех девочек с врождённой интеллигентностью, которая обращала на себя внимание. В момент записи её и заметил Павел Арсенов. После их общения и проб он уже не видел никого в роли Селезнёвой, кроме Натальи Гусевой. Голос и дикция — это тоже уникальные особенности человека. Да, современная техника позволяет превратить любой звук в приятный тембр, но есть всё-таки природные явления, какая-то магия голоса или даже мистика, которые человек слышит не ушами.

Отношение к профессии

Кадр из фильма "Сто лет тому вперёд", режиссёр Александр Андрющенко, сценарист Андрей Золотарёв, Ксения Мирошник и др. / Kinopoisk

Даша Верещагина — актриса, она не собирается менять профессию. У неё большие планы, есть достаточно предложений, и её путь — это путь молодой актрисы с яркой, запоминающейся внешностью, которая уже попала в колею российского шоу-бизнеса. Но именно эта особенность делает её непохожей на Гусеву. Наталья никогда не мечтала стать актрисой. И даже когда на неё обрушилась всенародная слава и любовь, она не свернула со своей стези биолога. Возможно, именно верность собственным принципам позволяла Гусевой не играть в кадре, а просто быть собой, жить. И это ещё одна вещь, которую нельзя скопировать.

Разные характеры

Даша Верещагина слева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации), кадр из фильма "Опасные пустяки", режиссёр Виктор Волков, сценарист Владимир Михановский / Kinopoisk

Характеры актрисы и героини, которую она играет, не могут рассматриваться отдельно. На площадке нет ничего личного, камеры "раздевают" человека, спросите любого киношника. У Верещагиной классный характер. Она очень активная, всё время кого-то спасает, кому-то помогает. При этом она трогательная, может разрыдаться при просмотре фильма, но она — современная девушка, которая наслаждается молодостью, свободой и возможностями, которые открывает сегодня её профессия. Недавно её застали в объятиях актёра Льва Зулькарнаева, сыгравшего Зиму в нашумевшем сериале "Слово пацана". Они признались, что встречаются. Гусева вышла замуж в 1993 году, когда ей был 21 год, и в 24 года родила.

При чём тут любовь?

Постер фильма "Гостья из будущего", режиссёр Павел Арсенов, сценарист Кир Булычёв / Kinopoisk, постер фильма "Сто лет тому вперёд", режиссёр Александр Андрющенко, сценарист Андрей Золотарёв, Ксения Мирошник и др. / Kinopoisk

Другие времена, другие нравы? Безусловно, но тогда нужно быть честными до конца. Что такое советское кино в то время? Это жатва детских талантов. Тогда на киностудии им. Горького были сняты "Приключения Электроника", "Вам и не снилось…", "Приключения Петрова и Васечкина", "Чучело" и многие другие чудесные фильмы, которые полюбила вся страна. Фильм "Гостья из будущего" стал культовым, но что делает Наталья Гусева, когда ей предлагают роль в картине "Авария — дочь мента"? Она пришла в ужас оттого, что в этом фильме ей бы пришлось играть в пошлых сценах. Она просто не могла так поступить с Алисой. Отказ от собственного благополучия ради кого-то другого — это ли не любовь? Любовь, которая и сделала многие советские фильмы бессмертными.

Авторы Григорий Никонов