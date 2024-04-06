Шнуров, Козловский и особый ребёнок: Связи и скандалы роковой Оксаны Акиньшиной Звезда кино и мать троих детей всегда отличалась бунтарским характером, а о её скандальных романах говорят до сих пор. Life.ru собрал все известные скелеты в шкафу популярной актрисы. 5 апреля, 21:38 Оксана Акиньшина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Оксана Акиньшина — востребованная молодая актриса российского кино. У неё больше 50 ролей в фильмах и сериалах. Однако большой интерес общественности вызывает не только её актёрская карьера, но и бурная личная жизнь.

Громкие романы

Акиньшина росла проблемным ребёнком. Она постоянно прогуливала школу, а в 13 лет впервые попробовала алкоголь и сигареты. Рано она начала и отношения с мальчиками. Первый роман звезда "Стиляг" закрутила с актёром Алексеем Чадовым, когда ей было всего 14. Познакомились они на съёмках. К слову, Оксана рано начала сниматься благодаря харизме и яркой внешности. Многие осуждали её отношения с Чадовым, ведь актриса была ещё несовершеннолетней. И хоть влюблённые достаточно быстро расстались, но сохранили тёплые отношения и по сей день.

Алексей Чадов и Оксана Акиньшина в гриме. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akinshok2013

А вот другие отношения актрисы вызвали ещё больше споров. 16-летняя оторва увела из семьи фронтмена группировки "Ленинград" Сергея Шнурова. Музыкант и актриса встретились во время съёмок фильма "Игры мотыльков". Между яркой блондинкой и эпатажным певцом вспыхнула страсть. Они сразу начали жить вместе с позволения родителей Акиньшиной, которым Шнуров на удивление пришёлся по душе. Сергею стоит отдать должное, он основательно взялся за Оксану: отвозил и привозил из школы, делал с ней уроки.

— Вытаскивал меня из кровати за шиворот и тащил в школу… А я хотела спать, упиралась, била его всем, что под руку попадётся, — признавалась в одном из своих интервью актриса.

Омрачало ситуацию то, что на момент их знакомства Шнур был женат. Но ради новой пассии он бросил супругу, оставив ей трёхкомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга.

Сергей Шнуров и Оксана Акиньшина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akinshok2013

Акиньшина в свою очередь тоже старалась быть примерной спутницей — готовила и убиралась дома. Вместе они выходили в свет и посещали вечеринки до утра, не обращая внимания на косые взгляды людей. Однако с вольной и скандальной жизнью музыканта Оксана не смогла примириться. Девушка начала ревновать любимого и устраивать скандалы. Спустя пять лет бурных отношений они расстались.

Через год Акиньшина вышла впервые замуж за гендиректора пиар-компании Дмитрия Литвинова. Отношения развивались стремительно: оформили брак и стали родителями сына Филиппа. А спустя всего восемь месяцев после радостного события они развелись.

Затем Акиньшина начала встречаться с певцом и актёром Алексеем Воробьёвым. Роман между ними вспыхнул в период работы над картиной "Самоубийцы". Некоторые СМИ уверяли, что пара готовится сыграть свадьбу и узаконить отношения. Но в загс блондинка пошла совсем с другим мужчиной… с продюсером и бизнесменом Арчилом Геловани.

Арчил Геловани и Оксана Акиньшина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akinshok2013

В 2012 году актриса и её возлюбленный сыграли свадьбу, а через год Оксана родила мальчика Константина. В 2017 году у них появилась ещё и девочка Эмми. Сразу после её рождения супруги перебрались в Швейцарию, где их сын поступил в престижную школу. При этом старший сын Акиньшиной всё это время оставался с её мамой в Санкт-Петербурге.

Жизнь в Швейцарии для активной и эмоциональной Оксаны оказалась скучна. Тогда же, видимо, и начались проблемы в семье. В 2018-м актриса выступила в своих социальных сетях с заявлением о расставании: "Сообщаю сама о своём разводе с мужем. Надеюсь, всё пройдёт спокойно, быстро и не причинит вреда детям! Милые девушки, не вешайте нос! Вы самые лучшие, нужные, важные и любимые! Думайте только о том, что хорошо для вас".

Однако вскоре супруги помирились — и развод не состоялся. При этом до сих пор неизвестно, в каком статусе они находятся. Дети Оксаны проживают в Грузии с Геловани, а сама актриса всё свободное время проводит в США.

СМИ подозревают, что у Акиньшиной роман с Данилой Козловским, который обитает в Штатах. Их несколько раз видели в общей компании, да и на премьеры фильмов они ходили вдвоём. Сами актёры не подтверждают, но и не опровергают слухи об отношениях. По информации прессы, роман начался после фильма "Чернобыль" с их участием.

Данила Козловский и Оксана Акиньшина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akinshok2013

Первый ребёнок и суды

Интересно и то, что Акиньшина регулярно выходила в свет со своим сыном и дочкой от второго брака. А вот первого тщательно скрывает от общественности. Сначала она уверяла, что это только ради сына, чтобы он рос обычным ребёнком. Но, когда мальчик пошёл уже в школу, звезда кино призналась, что её старший сын болен.

— Филипп живёт в Санкт-Петербурге с моей мамой. У него не всё просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом не говорить, — призналась единожды Оксана.

Оксана Акиньшина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akinshok2013

В 2020 году отец Оксаны неожиданно подал на неё в суд из-за неуплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Судебное дело так и не открыли, потому что спустя три месяца истец забрал иск.

История повторилась в 2021-м. Отец во второй раз через суд потребовал деньги у известной дочери, но процесс быстро прекратили. Эти две истории удивляют. Получается, что востребованная актриса забросила своего больного ребёнка и не помогает ему? Или же там есть какие-то семейные тайны?

Недавно уже сама Акиньшина обратилась в суд. Она подала иск на своего мужа Арчила Геловани. Звезда требует от него вернуть ей крупный долг. Ряд СМИ предполагает, что Акиньшина не намерена делить с супругом займы, которые он брал для бизнеса.

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Авторы Кира Громова