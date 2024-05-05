"Мать поттерианы" обещала выпустить ещё 6 книг

Британская писательница Джоан Роулинг планирует выпустить ещё шесть книг. Она намерена продолжить серию детективных романов о сыщике, а также написать три книги, жанр пока что остаётся секретом.

"У меня есть та, которую я сейчас пишу. Впереди ещё две о [сыщике Корморане] Страйке, а потом ещё три книги, до которых я очень хочу добраться", — рассказала "мать поттерианы" в интервью британской газете The Times.

По её словам, завершение серии романов о Гарри Поттере было для неё тяжёлой утратой, поскольку она могла углубиться в работу над историей мальчика-волшебника, и это помогало ей сбежать от проблем в реальной жизни. С другой стороны, писательница вполне удовлетворена, что "всё закончилось".