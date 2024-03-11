"Они застряли": Профессор Стебль раскритиковала взрослых поклонников Гарри Поттера

82-летняя актриса Мириам Маргулис, сыгравшая роль профессора Стебль в экранизации "Гарри Поттера и тайной комнаты" режиссёра Криса Коламбуса по сценарию Стивена Кловза и Джоан Роулинг, заявила, что для поклонников этой фантастической вселенной пришло время повзрослеть. По её словам, взрослые люди, по-прежнему фанатеющие от поттерианы, вызывают у неё оторопь. История "мальчика, который выжил", предназначена для детей.