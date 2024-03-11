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11 марта, 15:18

"Они застряли": Профессор Стебль раскритиковала взрослых поклонников Гарри Поттера

Актриса Маргулис заявила, что фанатам Гарри Поттера пора повзрослеть

Кадр из фильма "Гарри Поттер и тайная комната". Режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Клоувз, Джоан Роулинг. Обложка © YouTube / Harry Potter

Кадр из фильма "Гарри Поттер и тайная комната". Режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Клоувз, Джоан Роулинг. Обложка © YouTube / Harry Potter

82-летняя актриса Мириам Маргулис, сыгравшая роль профессора Стебль в экранизации "Гарри Поттера и тайной комнаты" режиссёра Криса Коламбуса по сценарию Стивена Кловза и Джоан Роулинг, заявила, что для поклонников этой фантастической вселенной пришло время повзрослеть. По её словам, взрослые люди, по-прежнему фанатеющие от поттерианы, вызывают у неё оторопь. История "мальчика, который выжил", предназначена для детей.

"Я беспокоюсь за фанатов Гарри Поттера, потому что им уже давно пора повзрослеть. "Гарри Поттер" вышел 25 лет назад и уже тогда был для детей. Но они застряли в нём. [Поклонники серии романов] мне пишут: "У нас будет свадьба в стиле Гарри Поттера". И тут я думаю, Боже, чем эти люди будут заниматься в первую брачную ночь? Даже представить боюсь", — поделилась актриса мнением с телеканалом 1News.
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Ранее Life.ru рассказывал об интересных новостях для всех поклонников мира магов и маглов: сериал по "Гарри Поттеру" выйдет на экраны в 2026 году. Согласно заявлению генерального директора Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, всё уже решено и повлиять на сроки релиза могут только непредвиденные трудности в производстве.

Юрий Лысенко
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