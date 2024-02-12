Волшебная палочка фаната Гарри Поттера напугала сотрудников отеля в Британии

Волшебную палочку приняли за большой нож сотрудники отеля в городке Эндерби британского графства Лестершир. Полиция, прибывшая по их вызову, задержала безобидного фаната Гарри Поттера. Об этом сообщил сотрудник силовых структур в запрещённой в России соцсети.

"К счастью, вреда постояльцам причинено не было, а следов Волан-де-Морта не обнаружено", — шутливо прокомментировал он эту новость, спровоцировав пользователей на вопросы о специальном заклинании, применённом полицией для обезоруживания "злоумышленника".