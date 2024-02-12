Регион

Уведомления отключены

12 февраля, 20:12

Волшебная палочка фаната Гарри Поттера напугала сотрудников отеля в Британии

В Британии фаната Гарри Поттера с волшебной палочкой приняли за террориста с ножом

Волшебную палочку приняли за большой нож сотрудники отеля в городке Эндерби британского графства Лестершир. Полиция, прибывшая по их вызову, задержала безобидного фаната Гарри Поттера. Об этом сообщил сотрудник силовых структур в запрещённой в России соцсети.

"К счастью, вреда постояльцам причинено не было, а следов Волан-де-Морта не обнаружено", — шутливо прокомментировал он эту новость, спровоцировав пользователей на вопросы о специальном заклинании, применённом полицией для обезоруживания "злоумышленника".

"Это изменило мою жизнь": Как англичане затравили суперзвезду Бекхэма
"Это изменило мою жизнь": Как англичане затравили суперзвезду Бекхэма

А ранее экстрасенс предсказал, что решающим для британской короны должен стать июль 2024 года. Всё будет зависеть от выбора Карла III.

Обложка ©

Unsplash / Artem Maltsev

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Великобритания
  • Гарри Поттер
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров