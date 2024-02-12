Волшебная палочка фаната Гарри Поттера напугала сотрудников отеля в Британии
В Британии фаната Гарри Поттера с волшебной палочкой приняли за террориста с ножом
Волшебную палочку приняли за большой нож сотрудники отеля в городке Эндерби британского графства Лестершир. Полиция, прибывшая по их вызову, задержала безобидного фаната Гарри Поттера. Об этом сообщил сотрудник силовых структур в запрещённой в России соцсети.
"К счастью, вреда постояльцам причинено не было, а следов Волан-де-Морта не обнаружено", — шутливо прокомментировал он эту новость, спровоцировав пользователей на вопросы о специальном заклинании, применённом полицией для обезоруживания "злоумышленника".
А ранее экстрасенс предсказал, что решающим для британской короны должен стать июль 2024 года. Всё будет зависеть от выбора Карла III.
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