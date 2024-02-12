"Это изменило мою жизнь": Как англичане затравили суперзвезду Бекхэма Американцы сняли сериал о том, как звёздный футболист Дэвид Бекхэм стал жертвой буллинга после неудачного чемпионата мира во Франции, теперь его смотрят во всём мире. 11 февраля, 21:43 Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / davidbeckham

В октябре 2023 года на Netflix вышел сериал о жизни одного из самых известных футболистов в мире — Дэвида Бекхэма. Картина до сих пор бьёт все рейтинги в Англии и США, её смотрят и в России. В чём её уникальность? Всё просто — в искренности. Футболиста показали простым человеком, который переживал взлёты и падения.

Провал на ЧМ

Особняком в сериале стоит эпизод с травлей Дэвида. Это случилось летом 1998 года, когда Бекхэм со сборной Англии играл на чемпионате мира. На мундиаль во Франции он поехал в статусе мегазвезды. К тому моменту футболист уже был женат на Виктории Адамс из поп-группы Spice Girls, вёл светский образ жизни и носил модную одежду. Это был пик его популярности.

На мировом первенстве английская сборная пробилась в 1/8 финала, где ей предстояло сыграть с Аргентиной. Накануне суперматча Виктория призналась мужу, что беременна. Это повлияло на его эмоциональное состояние. Ведь звёздная семья долго пыталась завести детей.

Футболист Дэвид Бекхэм женат на Виктории Адамс из поп-группы Spice Girls. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / davidbeckham

Страсти кипели в матче с первых минут. При этом гол Майкла Оуэна с передачи Бекса при счёте 1:1 вывел англичан вперёд. Аргентинцы быстро его сравняли, а затем произошёл ключевой момент. Уже на 47-й минуте встречи Бекхэм получил красную карточку! На нём сфолил Диего Симеоне, чем выбесил Бекхэма. Британец со злости пнул аргентинца ногой, за что и был удалён.

Исход матча определила серия пенальти, где точнее оказались аргентинцы. И тут началось… Фанаты признали виновным в вылете сборной Англии с главного турнира именно Бекхэма.

Как травили Дэвида Бекхэма

Утром все британские СМИ вышли с заголовками с критикой в адрес Бекса. Например, издание The Mirror написало: "Десять бравых львов и один глупый мальчишка". Журналисты караулили Дэвида повсюду, они окружили даже дом его родителей.

Во время игр фанаты то и дело освистывали его, кричали оскорбления на стадионе не только в адрес Дэвида, но и Виктории. Некоторые зашли куда дальше: плевали в Бекхэма на улице, отправляли на адрес клуба "Манчестер Юнайтед" пули в конвертах с угрозами и сжигали чучело с лицом футболиста.

Дэвиду пришлось уйти в тень. Он стал редко выходить из дома и не разрешил беременной жене прилететь из Нью-Йорка.

Вот как экс-капитан сборной Англии в автобиографическом сериале прокомментировал буллинг по отношению к себе: "Это изменило мою жизнь. Я чувствовал себя очень уязвимым и одиноким. Куда бы я ни пошёл, я каждый божий день сталкивался с оскорблениями. Люди смотрят на тебя определённым образом, оскорбляют, говорят жуткие вещи. Это было трудно. Я не ел. Я не спал. Это так сильно по мне ударило, что я как будто перестал понимать самого себя".

Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм в автобиографическом сериале рассказал, как столкнулся с буллингом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / davidbeckham

Виктория в сериале рассказала, что после рождения сына Бруклина, который стал первенцем для звёздной четы, Дэвид ночевал у двери палаты, так как боялся, что их сына похитят. Ведь даже такие угрозы поступали регулярно.

— Его ненавидели. Это абсолютная ненависть, публичное издевательство на разных уровнях. Дэвид был в депрессии, в абсолютной клинической депрессии. И я всё ещё хочу убить этих людей, которые довели его до такого состояния, — призналась певица.

Дэвид, без преувеличения, стал настоящим врагом нации и козлом отпущения. Он сполна узнал, что такое разгневанные британские фанаты, которые не прощают ошибок.

В октябре 2023 года на Netflix вышел сериал о жизни одного из самых известных футболистов в мире — Дэвида Бекхэма. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Netflix

Однако не зря Бекхэм считается одним из лучших футболистов в истории. Он смог преодолеть этот сложный период, выходя на поле под свист и полностью отдавая себя игре. Сезон 1998/99 в итоге стал для него успешным. "Манчестер Юнайтед" выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов, а Дэвид занял второе место в голосовании за лучшего футболиста мира. Сейчас для Англии Бекхэм — легенда и любимец публики. Несмотря на то что он много лет живёт и работает в США (владеет клубом "Интер Майами", где сейчас играет Лионель Месси), футболист регулярно приезжает на родину и бывает на приёме у королевской семьи.

Эта история показывает, что буллинг — проблема, которая была всегда. И подвергаются подобному давлению многие, даже такие сильные личности, как Дэвид Бекхэм.

А вы когда-нибудь сталкивались с буллингом? 0 Да, в школе Нет, но я и сам могу дать отпор Затрудняюсь ответить

Авторы Кира Громова