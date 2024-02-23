Поттероманам раскрыли сроки выхода долгожданного сериала о мальчике, который выжил

Хорошие новости для поттероманов: полюбившийся многим сериал "Гарри Поттер" увидит свет в 2026 году. Руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав пообещал, что он выйдет в указанный срок, если не произойдёт никаких неожиданных трудностей в производстве.

"Мы не стеснялись волнения по поводу "Гарри Поттера". Последний фильм был снят более десятка лет назад <...> Обе стороны просто рады возродить эту франшизу. Наши разговоры были замечательными, и мы очень рады тому, что нас ждёт впереди", — сказал он во время конференции с инвесторами, его цитирует The Wrap.

Руководители компании провели встречу с писательницей, подарившей жизнь поттериане, Джоан Роулинг и её представителями. Стороны сумели договориться об условиях и пришли к выводу, что пришло время подарить знаменитой франшизе вторую жизнь. При этом имя исполнительного продюсера сериала до сих пор остаётся загадкой.

Журналисты считают, что студия с наибольшей долей вероятности отдаст своё предпочтение сценаристу "Наследников" Франческе Гардинер. На данный момент известно, что в сериале планируют заново рассказать историю мальчика, который выжил, и представить более подробную картину происходящего. Создатели хотят наполнить ленту всеми деталями из книжной серии, которых в фильмах было не так много, как хотелось бы фанатам. Премьера состоится на стриминговой площадке HBO Max.