Регион

Уведомления отключены

23 февраля, 16:52

Поттероманам раскрыли сроки выхода долгожданного сериала о мальчике, который выжил

В Warner Bros. заявили, что сериал по "Гарри Поттеру" выйдет в 2026 году

Обложка © Warner Bros. Entertainment Inc. "Гарри Поттер и узник Азкабана". Режиссёр Альфонсо Куарон. Сценарий Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг

Обложка © Warner Bros. Entertainment Inc. "Гарри Поттер и узник Азкабана". Режиссёр Альфонсо Куарон. Сценарий Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг

Хорошие новости для поттероманов: полюбившийся многим сериал "Гарри Поттер" увидит свет в 2026 году. Руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав пообещал, что он выйдет в указанный срок, если не произойдёт никаких неожиданных трудностей в производстве.

"Мы не стеснялись волнения по поводу "Гарри Поттера". Последний фильм был снят более десятка лет назад <...> Обе стороны просто рады возродить эту франшизу. Наши разговоры были замечательными, и мы очень рады тому, что нас ждёт впереди", — сказал он во время конференции с инвесторами, его цитирует The Wrap.

Руководители компании провели встречу с писательницей, подарившей жизнь поттериане, Джоан Роулинг и её представителями. Стороны сумели договориться об условиях и пришли к выводу, что пришло время подарить знаменитой франшизе вторую жизнь. При этом имя исполнительного продюсера сериала до сих пор остаётся загадкой.

Журналисты считают, что студия с наибольшей долей вероятности отдаст своё предпочтение сценаристу "Наследников" Франческе Гардинер. На данный момент известно, что в сериале планируют заново рассказать историю мальчика, который выжил, и представить более подробную картину происходящего. Создатели хотят наполнить ленту всеми деталями из книжной серии, которых в фильмах было не так много, как хотелось бы фанатам. Премьера состоится на стриминговой площадке HBO Max.

7 важных жизненных уроков из "Гарри Поттера", которые полезны даже вне Хогвартса
7 важных жизненных уроков из "Гарри Поттера", которые полезны даже вне Хогвартса

Годом ранее появился первый тизер грядущего сериала о Гарри Поттере. Создатели обещают по-новому погрузиться в каждую из книг серии, чтобы конечный продукт получился масштабным и детализированным. Отмечается, что актёрский состав сериала будет полностью обновлён.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Гарри Поттер
  • warnerbros
  • Кино и сериалы
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров