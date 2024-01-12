7 важных жизненных уроков из "Гарри Поттера", которые полезны даже вне Хогвартса

Историю о мальчике, который выжил и получил в награду шрам на лбу, знает каждый. Его зовут Гарри Поттер. После потери близких он вынужден был жить в комнате под лестницей в доме своих единственных родственников — дяди и тёти. Семейство Дурсли не любило мальчика, потому Гарри жилось несладко. И только после знакомства с Роном и Гермионой он обрёл настоящую семью и дом. Многие герои этой вселенной преподнесли для нас с вами немало важных жизненных уроков, которые актуальны и сегодня.

1. Деньги — это не главное

Чему нас научила история Гарри Поттера: 7 важных жизненных уроков. Фото © "Гарри Поттер и философский камень". Режиссёр Крис Коламбус, сценарист Стивен Кловз / Kinopoisk.ru

Счастье нельзя купить за деньги — это простая истина. Вспомним того же Рона Уизли, друга Гарри, который не сказать что тоже был богатым. В его многодетной семье часто не хватало денег даже на необходимые вещи. Но по вечерам Уизли дружно собирались все вместе, показывая, что такое любящая семья. А вот у Дурсли — родственников, в чьём доме жил Гарри, — деньги были. Но те предстали в фильме самыми ужасными людьми. Вывод: ни доллары, ни рубли совершенно не гарантируют вам счастливой жизни.

2. Помните, что каждая человеческая жизнь стоит многого

"Мы все люди, не так ли? Каждая человеческая жизнь стоит того, чтобы за неё бороться", — говорил Кингсли Шеклболт. Похоже, некоторые в наши дни всё ещё нуждаются в том, чтобы услышать их. Независимо от нашей расы, пола, возраста, местоположения, способностей, магической силы или отсутствия таковой, мы все достойны жить.

3. Только поборов страхи, получишь желаемое

7 главных жизненных уроков, которые можно найти в "Гарри Поттере". Фото © "Гарри Поттер и тайная комната". Режиссёр Крис Коламбус, сценарист Стивен Кловз / Kinopoisk.ru

Многие привыкли уютно жить в коконе из страхов и не менять в жизни ничего. Создали себе "угол комфорта" — и рады. Но порой в жизни бывают случаи, толкающие нас на неудобные или откровенно страшные действия. Хочешь добиться своего? Тогда сделай шаг навстречу страхам и побори их. Помните Рона? Он жутко боялся пауков. Но чтобы спасти Гермиону — свою будущую жену, — рыжему пришлось следовать за пауками и залезть в их логово.

4. Иногда дурак может оказаться героем

В самом начале легко можно было назвать Фреда Уизли и его брата-близнеца Джорджа не более чем шутниками или дуралеями. Они представали перед зрителями комичными, своего рода безобидными и несущественными тупицами, которых можно любить, но нельзя рассчитывать на то, что они отважно спасут вас. Однако в конце Фред героически погиб, сражаясь с Пожирателями смерти. Это хороший урок: никогда не судите о книге по обложке.

5. Помощь получают все, кто о ней просит

Эти мудрые слова из "Гарри Поттера" до сих пор актуальны и полезны в реальности. Фото © "Гарри Поттер и тайная комната". Режиссёр Крис Коламбус, сценарист Стивен Кловз / Kinopoisk.ru

Мудрому человеку всегда есть чему ещё поучиться. Если вы чего-то не знаете, обратитесь за помощью. Это может быть как помощь с ремонтом дома, так и с просьбой принести вам волшебный меч, который убьёт гигантского змея. Обращение за помощью не делает вас слабым, оно делает всех только сильнее.

6. Власть нужно использовать осторожно

Если мы что-то и узнали от Гарри Поттера, так это то, что власть — ужасная сила. Если ею пользоваться во благо, она может изменить мир к лучшему, если во вред, то это рано или поздно уничтожит его. Выходит, что власть — просто машина, которую нужно уметь водить.

7. Будь упорным, и найдёшь своё счастье

Уроки от Гарри Поттера, которые пригодятся даже взрослым людям. Фото © "Гарри Поттер и философский камень". Режиссёр Крис Коламбус, сценарист Стивен Кловз / Kinopoisk.ru