7 важных жизненных уроков из "Гарри Поттера", которые полезны даже вне Хогвартса
Гарри Поттер нам советовал не вешать на людей ярлыки, иметь мнение, которое отличается от большинства, несмотря на хейт со стороны, и не думать, что семьёй могут быть только родственники по крови. Довольно мудро для мальчугана, не правда?
Историю о мальчике, который выжил и получил в награду шрам на лбу, знает каждый. Его зовут Гарри Поттер. После потери близких он вынужден был жить в комнате под лестницей в доме своих единственных родственников — дяди и тёти. Семейство Дурсли не любило мальчика, потому Гарри жилось несладко. И только после знакомства с Роном и Гермионой он обрёл настоящую семью и дом. Многие герои этой вселенной преподнесли для нас с вами немало важных жизненных уроков, которые актуальны и сегодня.
1. Деньги — это не главное
Чему нас научила история Гарри Поттера: 7 важных жизненных уроков. Фото © "Гарри Поттер и философский камень". Режиссёр Крис Коламбус, сценарист Стивен Кловз / Kinopoisk.ru
Счастье нельзя купить за деньги — это простая истина. Вспомним того же Рона Уизли, друга Гарри, который не сказать что тоже был богатым. В его многодетной семье часто не хватало денег даже на необходимые вещи. Но по вечерам Уизли дружно собирались все вместе, показывая, что такое любящая семья. А вот у Дурсли — родственников, в чьём доме жил Гарри, — деньги были. Но те предстали в фильме самыми ужасными людьми. Вывод: ни доллары, ни рубли совершенно не гарантируют вам счастливой жизни.
2. Помните, что каждая человеческая жизнь стоит многого
"Мы все люди, не так ли? Каждая человеческая жизнь стоит того, чтобы за неё бороться", — говорил Кингсли Шеклболт. Похоже, некоторые в наши дни всё ещё нуждаются в том, чтобы услышать их. Независимо от нашей расы, пола, возраста, местоположения, способностей, магической силы или отсутствия таковой, мы все достойны жить.
3. Только поборов страхи, получишь желаемое
7 главных жизненных уроков, которые можно найти в "Гарри Поттере". Фото © "Гарри Поттер и тайная комната". Режиссёр Крис Коламбус, сценарист Стивен Кловз / Kinopoisk.ru
Многие привыкли уютно жить в коконе из страхов и не менять в жизни ничего. Создали себе "угол комфорта" — и рады. Но порой в жизни бывают случаи, толкающие нас на неудобные или откровенно страшные действия. Хочешь добиться своего? Тогда сделай шаг навстречу страхам и побори их. Помните Рона? Он жутко боялся пауков. Но чтобы спасти Гермиону — свою будущую жену, — рыжему пришлось следовать за пауками и залезть в их логово.
4. Иногда дурак может оказаться героем
В самом начале легко можно было назвать Фреда Уизли и его брата-близнеца Джорджа не более чем шутниками или дуралеями. Они представали перед зрителями комичными, своего рода безобидными и несущественными тупицами, которых можно любить, но нельзя рассчитывать на то, что они отважно спасут вас. Однако в конце Фред героически погиб, сражаясь с Пожирателями смерти. Это хороший урок: никогда не судите о книге по обложке.
5. Помощь получают все, кто о ней просит
Эти мудрые слова из "Гарри Поттера" до сих пор актуальны и полезны в реальности. Фото © "Гарри Поттер и тайная комната". Режиссёр Крис Коламбус, сценарист Стивен Кловз / Kinopoisk.ru
Мудрому человеку всегда есть чему ещё поучиться. Если вы чего-то не знаете, обратитесь за помощью. Это может быть как помощь с ремонтом дома, так и с просьбой принести вам волшебный меч, который убьёт гигантского змея. Обращение за помощью не делает вас слабым, оно делает всех только сильнее.
6. Власть нужно использовать осторожно
Если мы что-то и узнали от Гарри Поттера, так это то, что власть — ужасная сила. Если ею пользоваться во благо, она может изменить мир к лучшему, если во вред, то это рано или поздно уничтожит его. Выходит, что власть — просто машина, которую нужно уметь водить.
7. Будь упорным, и найдёшь своё счастье
Уроки от Гарри Поттера, которые пригодятся даже взрослым людям. Фото © "Гарри Поттер и философский камень". Режиссёр Крис Коламбус, сценарист Стивен Кловз / Kinopoisk.ru
"Когда наступают трудные моменты, всё еще есть надежда на счастье, если только не забыть включить свет". Это знаменитое выражение, которое принадлежало Дамблдору, часто вспоминается, и это — прекрасно! Всегда стакан может быть наполовину пуст или полон. Мы просто должны сосредоточиться на хорошем, несмотря ни на что, и "даже в самые мрачные времена".
"Гарри Поттер и философский камень". Режиссёр Крис Коламбус, сценарист Стивен Кловз / Kinopoisk.ru