Свято место пусто не бывает: В российском шоубизе предрекли скорое появление преемницы Пугачёвой

Место Примадонны российской эстрады, которое освободилось после отъезда певицы Аллы Пугачёвой за границу, обязательно займёт новая звезда. Таким мнением поделился музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, нынешнее положение самой Пугачёвой не позволит ей назначить преемницу.

"Возможно, преемница Пугачёвой появится, но точно не по воле самой Пугачёвой. Я не верю, что сейчас Пугачёва что-то может решить, кому-то помочь. Это тяжело на расстоянии", — сказал Бабичев в беседе с NEWS.ru.