Свято место пусто не бывает: В российском шоубизе предрекли скорое появление преемницы Пугачёвой
Музыкальный критик Бабичев предрёк скорое появлении преемницы Пугачёвой
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey
Место Примадонны российской эстрады, которое освободилось после отъезда певицы Аллы Пугачёвой за границу, обязательно займёт новая звезда. Таким мнением поделился музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, нынешнее положение самой Пугачёвой не позволит ей назначить преемницу.
"Возможно, преемница Пугачёвой появится, но точно не по воле самой Пугачёвой. Я не верю, что сейчас Пугачёва что-то может решить, кому-то помочь. Это тяжело на расстоянии", — сказал Бабичев в беседе с NEWS.ru.
Критик отметил, что в настоящее время не видит подходящих кандидатур на место Примадонны. Тем не менее, по его мнению, вакантное местечко долго пустовать не будет. При этом новая звезда, вероятнее всего, не будет связана с каким-либо вокальным конкурсом, считает Бабичев.
Тем временем всё больше людей отказывается от общения с Пугачёвой. Один из них — композитор Раймонд Паулс, который заявил, что не хочет больше видеть артистку, для которой когда-то написал огромное количество хитов. А поэт Илья Резник считает, что она могла умереть великой русской певицей, но, бросив Родину после начала спецоперации, потеряла такую возможность.