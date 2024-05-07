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7 мая, 11:18

Киркоров раскрыл, кто достоин стать королём эстрады после него

Филипп Киркоров назвал Сергея Лазарева своим эстрадным преемником

Филипп Киркоров. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Филипп Киркоров. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что его место короля эстрады в будущем может занять Сергей Лазарев. Именно ему уроженец Болгарии намерен передать воображаемую корону.

"Пожалуй, это сегодня Серёжа Лазарев... Раз мы играем в эти сказочные королевства музыкальные, то кому бы передал я трон? Да, ему. Корону тоже ему", — сказал Киркоров в эфире шоу "Сплетни-шейкер" на Муз-ТВ.

Также 57-летний артист выделил Диму Билана, назвав его очень неординарным и сложным. При этом Киркоров отметил, что Лазарев и Билан — разные по своей сути, несмотря на постоянные сравнения. Поп-король напомнил, что его самого сравнивают с Николаем Басковым.

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"На тебе хочу жениться": Какая из любовниц Киркорова оказалась Матрёшкой на шоу "Маска"

Ранее Life.ru писал, что Киркоров снова удивил общественность. Артист потратил 200 миллионов рублей на ремонт в квартире в центре Москвы, в которой теперь есть "умные" золотые унитазы и кровать с режимом невесомости.

Мирон Сидоров
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