Киркоров раскрыл, кто достоин стать королём эстрады после него

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что его место короля эстрады в будущем может занять Сергей Лазарев. Именно ему уроженец Болгарии намерен передать воображаемую корону.

"Пожалуй, это сегодня Серёжа Лазарев... Раз мы играем в эти сказочные королевства музыкальные, то кому бы передал я трон? Да, ему. Корону тоже ему", — сказал Киркоров в эфире шоу "Сплетни-шейкер" на Муз-ТВ.

Также 57-летний артист выделил Диму Билана, назвав его очень неординарным и сложным. При этом Киркоров отметил, что Лазарев и Билан — разные по своей сути, несмотря на постоянные сравнения. Поп-король напомнил, что его самого сравнивают с Николаем Басковым.