Золотые унитазы и кровать с режимом невесомости: Киркоров сделал ремонт за 200 млн Киркоров потратил 200 млн рублей на ремонт в квартире в центре Москвы 25 апреля, 13:31 Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певец Филипп Киркоров, снова сияющий на сцене после злосчастной голой вечеринки, сделал дорогостоящий ремонт в личном пентхаусе. В квартире артиста, которая долго пустовала, теперь есть "умные" золотые унитазы, кровать с функцией массажа, дизайнерские украшения — и всё это в имперском стиле, сообщает kp.ru.

Роскошную квартиру в Филипповском переулке за миллиард рублей певец купил в 2021 году. К слову, эта недвижимость находится на одном этаже с квартирой экс-жены Киркорова Аллы Пугачёвой.

"У новой квартиры Филиппа есть одна особенность. У неё один на двоих лифт с Аллой Пугачёвой", — рассказали соседи Киркорова.

Квартира Филиппа Киркорова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_balashova

По данным издания, дизайнером проекта обновлённой квартиры звезды стала Диана Балашова, которая ранее делала ремонт в кабинете самой Пугачёвой. Дизайнер признаётся, что задачи, поставленные Филиппом, оказались непростыми, так как он наказал не ломать стен, дабы сохранить "дворцовость" помещений.

Пентхаус оформили в имперском стиле: золотые потолки, ковры, лепнина. Для декора спальных покоев были заказаны два гигантских черепа от любимого дизайнера певца Филиппа Плейна.

"Главный сюрприз был внутри кровати: она оказалась с трансформируемым основанием, — рассказал Киркоров про одну из своих обновок. — Здесь есть даже функция массажа и режим невесомости. Просто чудо-кровать! Моей квартирой управляет система "Умный дом". Нажимаешь кнопку на панели — и ставни закрываются, лампочки выключаются".

Проект спальни в квартире Филиппа Киркорова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_balashova

Ещё одной фишкой пентхауса короля эстрады стали "умные" унитазы с подогревом. Издание уточняет, что артист выбрал сантехнику в золотом цвете.

Денег на ремонт Киркоров не жалел: светильники по шесть тысяч евро, кровать "Версаче" за 30 тысяч евро, кухонное убранство также от "Версаче" стоимостью суммарно не менее 20 тысяч евро, бесконечные украшения от именитых мировых дизайнеров, в том числе те самые черепа Philipp Plein со стразами Swarovski за два миллиона рублей. По оценкам специалистов, примерная стоимость всего ремонта обошлась певцу приблизительно в 200 миллионов рублей.

Переехать в обновлённое "гнёздышко" артист собирается уже скоро, а свою старую квартиру в этом же доме он хочет оставить детям — Алле-Виктории и Мартину.

"Надеюсь, будем праздновать день рождения на моей новой террасе. Оттуда видны Кремль и храм Христа Спасителя", — говорит Киркоров (30 апреля ему исполнится 57 лет).

Авторы Мирон Сидоров