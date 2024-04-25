Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Золотые унитазы и кровать с режимом невесомости: Киркоров сделал ремонт за 200 млн

Киркоров потратил 200 млн рублей на ремонт в квартире в центре Москвы

25 апреля, 13:31
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певец Филипп Киркоров, снова сияющий на сцене после злосчастной голой вечеринки, сделал дорогостоящий ремонт в личном пентхаусе. В квартире артиста, которая долго пустовала, теперь есть "умные" золотые унитазы, кровать с функцией массажа, дизайнерские украшения — и всё это в имперском стиле, сообщает kp.ru.

Роскошную квартиру в Филипповском переулке за миллиард рублей певец купил в 2021 году. К слову, эта недвижимость находится на одном этаже с квартирой экс-жены Киркорова Аллы Пугачёвой.

"У новой квартиры Филиппа есть одна особенность. У неё один на двоих лифт с Аллой Пугачёвой", — рассказали соседи Киркорова.

Квартира Филиппа Киркорова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_balashova

Квартира Филиппа Киркорова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_balashova

По данным издания, дизайнером проекта обновлённой квартиры звезды стала Диана Балашова, которая ранее делала ремонт в кабинете самой Пугачёвой. Дизайнер признаётся, что задачи, поставленные Филиппом, оказались непростыми, так как он наказал не ломать стен, дабы сохранить "дворцовость" помещений.

Пентхаус оформили в имперском стиле: золотые потолки, ковры, лепнина. Для декора спальных покоев были заказаны два гигантских черепа от любимого дизайнера певца Филиппа Плейна.

Названы самые "охраняемые" звёзды, которые тратят на телохранителей миллионы
Названы самые "охраняемые" звёзды, которые тратят на телохранителей миллионы

"Главный сюрприз был внутри кровати: она оказалась с трансформируемым основанием, — рассказал Киркоров про одну из своих обновок. Здесь есть даже функция массажа и режим невесомости. Просто чудо-кровать! Моей квартирой управляет система "Умный дом". Нажимаешь кнопку на панели — и ставни закрываются, лампочки выключаются".

Проект спальни в квартире Филиппа Киркорова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_balashova

Проект спальни в квартире Филиппа Киркорова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_balashova

Ещё одной фишкой пентхауса короля эстрады стали "умные" унитазы с подогревом. Издание уточняет, что артист выбрал сантехнику в золотом цвете.

Денег на ремонт Киркоров не жалел: светильники по шесть тысяч евро, кровать "Версаче" за 30 тысяч евро, кухонное убранство также от "Версаче" стоимостью суммарно не менее 20 тысяч евро, бесконечные украшения от именитых мировых дизайнеров, в том числе те самые черепа Philipp Plein со стразами Swarovski за два миллиона рублей. По оценкам специалистов, примерная стоимость всего ремонта обошлась певцу приблизительно в 200 миллионов рублей.

Переехать в обновлённое "гнёздышко" артист собирается уже скоро, а свою старую квартиру в этом же доме он хочет оставить детям — Алле-Виктории и Мартину.

"Надеюсь, будем праздновать день рождения на моей новой террасе. Оттуда видны Кремль и храм Христа Спасителя", — говорит Киркоров (30 апреля ему исполнится 57 лет).

Life.ru публикует фото с первого выступления Киркорова в Кремле после "голой вечеринки"
Life.ru публикует фото с первого выступления Киркорова в Кремле после "голой вечеринки"

Напомним, что Филипп Киркоров столкнулся с волной критики после участия в декабрьской naked party Анастасии Ивлеевой. Знаменитость даже предложили лишить звания народного артиста РФ, но инициатива не получила развития. В феврале певец посетил ДНР, выступив перед ранеными военнослужащими в госпитале. А на днях артист впервые после скандала выступил в Кремле.

Авторы
Мирон Сидоров
Мирон Сидоров
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!