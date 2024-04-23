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23 апреля, 14:34

Возвращение короля: Киркоров впервые после "голой вечеринки" выступит в Кремле

Филипп Киркоров выступит в Кремлёвском дворце на концерте к 50-летию БАМа

Филипп Киркоров заявлен среди участников концерта к 50-летию БАМа. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Филипп Киркоров заявлен среди участников концерта к 50-летию БАМа. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров выступит в Государственном Кремлёвском дворце в рамках концерта по случаю 50-летия БАМа (Байкало-Амурская магистраль). Это будет его первое выступление на главной сцене страны после скандала с "голой вечеринкой".

Программа концерта к 50-летию БАМа в Государственном Кремлёвском дворце. Фото © Life.ru

Программа концерта к 50-летию БАМа в Государственном Кремлёвском дворце. Фото © Life.ru

Перед концертом президент Владимир Путин вручит госнаграды представителям транспортной отрасли, которые внесли весомый вклад в создание БАМа, а после на сцену выйдут известные российские исполнители. Среди выступающих помимо Киркорова заявлены певица Пелагея, Лев Лещенко, Юрий Антонов, Ольга Кормухина, "Хор Турецкого" и другие сольные исполнители и музыкальные коллективы.

Стало известно, как "голая вечеринка" отразилась на стоимости концертов Киркорова
Стало известно, как "голая вечеринка" отразилась на стоимости концертов Киркорова

Напомним, что в феврале 2024 года Киркоров приехал в Донецкую Народную Республику. Он доставил гумпомощь и исполнил песню в госпитале в Горловке. Но многие не поверили в искренность музыканта, решив, что он просто хочет реабилитироваться после скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой. Сейчас Киркоров вновь стал появляться в эфирах, например в шоу "Маска" на НТВ. Хотя ранее участников "голой вечеринки" лишили права участвовать в телешоу.

Александр Юнашев
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