Возвращение короля: Киркоров впервые после "голой вечеринки" выступит в Кремле
Филипп Киркоров выступит в Кремлёвском дворце на концерте к 50-летию БАМа
Филипп Киркоров заявлен среди участников концерта к 50-летию БАМа. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров выступит в Государственном Кремлёвском дворце в рамках концерта по случаю 50-летия БАМа (Байкало-Амурская магистраль). Это будет его первое выступление на главной сцене страны после скандала с "голой вечеринкой".
Программа концерта к 50-летию БАМа в Государственном Кремлёвском дворце. Фото © Life.ru
Перед концертом президент Владимир Путин вручит госнаграды представителям транспортной отрасли, которые внесли весомый вклад в создание БАМа, а после на сцену выйдут известные российские исполнители. Среди выступающих помимо Киркорова заявлены певица Пелагея, Лев Лещенко, Юрий Антонов, Ольга Кормухина, "Хор Турецкого" и другие сольные исполнители и музыкальные коллективы.
Напомним, что в феврале 2024 года Киркоров приехал в Донецкую Народную Республику. Он доставил гумпомощь и исполнил песню в госпитале в Горловке. Но многие не поверили в искренность музыканта, решив, что он просто хочет реабилитироваться после скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой. Сейчас Киркоров вновь стал появляться в эфирах, например в шоу "Маска" на НТВ. Хотя ранее участников "голой вечеринки" лишили права участвовать в телешоу.