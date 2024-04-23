Возвращение короля: Киркоров впервые после "голой вечеринки" выступит в Кремле

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров выступит в Государственном Кремлёвском дворце в рамках концерта по случаю 50-летия БАМа (Байкало-Амурская магистраль). Это будет его первое выступление на главной сцене страны после скандала с "голой вечеринкой".