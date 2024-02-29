Стало известно, как "голая вечеринка" отразилась на стоимости концертов Киркорова

"После того как он вошёл не в ту дверь, злые языки стали говорить, что Филипп скатился в цене и готов работать за $50 тысяч, а то и $30 тысяч. Это всё выдумки — он никогда не ездил за такие деньги. Эти два месяца он просто не работал", — объяснил он в беседе с сайтом Prozvezd.