Стало известно, как "голая вечеринка" отразилась на стоимости концертов Киркорова
Продюсер Лавров: Киркоров не снижал стоимость концертов после "голой вечеринки"
Певец Филипп Киркоров. Обложка © VK / Филипп Киркоров
Стоимость концертов Филиппа Киркорова не опускалась ниже 10 миллионов рублей после истории с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой. Певец решил не менять ценник даже после скандала, рассказал его продюсер Сергей Лавров.
"После того как он вошёл не в ту дверь, злые языки стали говорить, что Филипп скатился в цене и готов работать за $50 тысяч, а то и $30 тысяч. Это всё выдумки — он никогда не ездил за такие деньги. Эти два месяца он просто не работал", — объяснил он в беседе с сайтом Prozvezd.
Продюсер добавил, что хоть с критикой на "короля эстрады" обрушилось множество людей, количество верных поклонников Киркорова всё равно будет превышать число недругов. А фанаты уже соскучились по любимому артисту, поэтому не исключено, что ближе к лету состоится анонс концертного тура. И ценник благодаря ажиотажу после отсутствия певца может даже вырасти, предположил Лавров.
А ранее Life.ru рассказывал о новом образе Киркорова. Певец даже дал журналистке потрогать себя за волосы после вопроса о парике. Причём не обошлось и без юмора — его коллега по цеху Николай Басков на публике пошутил про новый образ приятеля. Между тем психолог пояснила, что его скромный внешний вид — это не раскаяние после участия в "голой вечеринке", а способ не вызвать в свою сторону ещё больше критики.