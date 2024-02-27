"Натуральный седой": Басков на публике пошутил про образ Киркорова

Российский певец Николай Басков пошутил про образ коллеги по цеху Филиппа Киркорова в эфире музыкального шоу "Конфетка" на телеканале ТНТ. Артист обратил внимание на окрашенные в пепельный цвет волосы поп-короля и предложил ему перепеть его песню "Натуральный блондин", но с одним условием.

"Ты теперь можешь петь мою песню: "Натуральный седой. Я знаменит и холостой", — сказал Басков Киркорову.

В ответ певец заявил, что для него как для творческой персоны эксперименты с внешностью — это обыденность. Кстати, во время выступления Басков и Киркоров были одеты в одинаковые костюмы. Звёзды вместе исполнили песню "Будет плохо, я знаю", которую написал гость программы.