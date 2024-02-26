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26 февраля, 08:29

"Мне не привыкать": Киркоров рассказал Life.ru, что думает о попадании в санкционный список Австралии

Филипп Киркоров — о санкциях со стороны Австралии: Мне не привыкать

Певец Филипп Киркоров заявил, что не переживает из-за попадания в санкционный список Австралии. Отвечая на вопрос Life.ru, артист признался, что ему не привыкать к подобному давлению и против него постоянно пытаются ввести какие-то ограничения.

Филипп Киркоров — о попадании в санкционный список Австралии. Видео © Life.ru

"С самого начала против меня всё время вводят какие-то санкции. Если кому-то от этого легче — ввести санкции и поставить во главу всех своих проблем Филиппа Киркорова — будь то коалы, жирафы, медведи или кто-то ещё, то ради бога, дерзайте! Мне не привыкать", — сказал артист.

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Напомним, 24 февраля Австралия ввела новые антироссийские санкции. Под ограничения попали 55 физических и 37 юридических лиц, в том числе Филипп Киркоров. По словам директора певца Максима Ситника, тот не переживает из-за новых ограничений.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov

Матвей Константинов
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