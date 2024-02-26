"Мне не привыкать": Киркоров рассказал Life.ru, что думает о попадании в санкционный список Австралии

Певец Филипп Киркоров заявил, что не переживает из-за попадания в санкционный список Австралии. Отвечая на вопрос Life.ru, артист признался, что ему не привыкать к подобному давлению и против него постоянно пытаются ввести какие-то ограничения.

"С самого начала против меня всё время вводят какие-то санкции. Если кому-то от этого легче — ввести санкции и поставить во главу всех своих проблем Филиппа Киркорова — будь то коалы, жирафы, медведи или кто-то ещё, то ради бога, дерзайте! Мне не привыкать", — сказал артист.