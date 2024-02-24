"Живём в реалиях": Стала известна реакция Киркорова на введённые против него австралийские санкции
Директор Киркорова: Санкции не влияют на жизнь артиста, он о них не сожалеет
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певец Филипп Киркоров не переживает по поводу санкций, введённых против него Австралией. По словам менеджера исполнителя Максима Ситника, ограничения никак не влияют на жизнь артиста.
"Филипп уже там был, так что никак не влияет, живём в реалиях. Поэтому никаких сожалений. Мы живём и работаем в России. Политика есть политика, отдельные умы", — сказал Ситник "Газете.ru".
Напомним, сегодня Австралия обнародовала список антироссийских санкций, в который попали 55 физических и 37 юридических лиц. Ограничения направлены против тех, кто причастен к так называемой депортации украинских детей из регионов, находящихся под контролем России. Кроме того, туда вошли объекты оборонного, энергетического и медийного секторов нашей страны.