"Живём в реалиях": Стала известна реакция Киркорова на введённые против него австралийские санкции

Певец Филипп Киркоров не переживает по поводу санкций, введённых против него Австралией. По словам менеджера исполнителя Максима Ситника, ограничения никак не влияют на жизнь артиста.

"Филипп уже там был, так что никак не влияет, живём в реалиях. Поэтому никаких сожалений. Мы живём и работаем в России. Политика есть политика, отдельные умы", — сказал Ситник "Газете.ru".