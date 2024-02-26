"Настоящие!": Журналистка потрогала Киркорова после вопроса о его волосах

Народный артист России Филипп Киркоров дал журналистке потрогать себя за волосы, тем самым развеяв появившиеся в Сети слухи о парике. Как передаёт портал "Страсти", это произошло во время концерта лауреатов XXVIII церемонии вручения премии "Золотой Граммофон", который состоялся 25 февраля в Санкт-Петербурге.

Киркоров даёт журналистке потрогать себя за волосы. Видео © Портал "Страсти"

По данным портала, во время прошедшего в Ледовом дворце мероприятия поп-король появился в ярком образе с чёрной шевелюрой и в строгом чёрном костюме. Это вызвало вопросы у некоторых из присутствующих. Так, одна из журналисток поинтересовалась у певца, настоящие ли у него волосы. Тот без тени смущения предложил представительнице средств массовой информации потрогать его и убедиться в их натуральности.

"Настоящие!" — крикнула девушка после того, как убедилась в отсутствии парика у Киркорова.