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25 февраля, 21:12

"Настоящие!": Журналистка потрогала Киркорова после вопроса о его волосах

Филипп Киркоров дал журналистке потрогать себя за волосы после вопроса о парике

Народный артист России Филипп Киркоров дал журналистке потрогать себя за волосы, тем самым развеяв появившиеся в Сети слухи о парике. Как передаёт портал "Страсти", это произошло во время концерта лауреатов XXVIII церемонии вручения премии "Золотой Граммофон", который состоялся 25 февраля в Санкт-Петербурге.

Киркоров даёт журналистке потрогать себя за волосы. Видео © Портал "Страсти"

По данным портала, во время прошедшего в Ледовом дворце мероприятия поп-король появился в ярком образе с чёрной шевелюрой и в строгом чёрном костюме. Это вызвало вопросы у некоторых из присутствующих. Так, одна из журналисток поинтересовалась у певца, настоящие ли у него волосы. Тот без тени смущения предложил представительнице средств массовой информации потрогать его и убедиться в их натуральности.

"Настоящие!" — крикнула девушка после того, как убедилась в отсутствии парика у Киркорова.

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Ранее Life.ru писал, что Киркоров не переживает по поводу санкций, введённых против него Австралией. По словам менеджера исполнителя Максима Ситника, ограничения никак не влияют на жизнь артиста.

Обложка ©

портал "Страсти"

Алексей Соловьёв
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