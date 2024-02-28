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27 февраля, 23:16

"Выбрал тактику": Психолог разоблачила Киркорова в его попытках не раздражать общественность

Психолог Мирная: Новый стиль и поведение Киркорова — просто тактика

Певец Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov

Певец Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov

Обновлённый, скромный образ певца Филиппа Киркорова в шоу "Маска" — это не раскаяние, а способ не вызвать в свою сторону ещё больше критики. Об этом порталу "Страсти" рассказала психолог Инна Мирная.

По её словам, Киркоров понял серьёзность ситуации с "голой вечеринкой", после которой его выступления вырезали из всех предновогодних программ. В итоге ему пришлось публично извиниться, сказав, что "вошёл не в ту дверь".

Мирная убеждена, что в его словах не было раскаяния и осознанности. Просто у него другая тактика — в новом сезоне шоу "Маски" Киркоров старается не привлекать к себе внимание, причём не только поведением, но и внешне: строгий тёмный костюм, галстук и очки. При этом наряд певца даже не вписывается в привычный формат шоу, зато ничего в нём не сможет вызвать всплеск негатива у общества.

В своём поведении певец тоже старается быть более сдержанным: куда-то пропала заносчивость, голос звучит тише и на несколько тембров выше, обратила внимание эксперт. Хотя порой в запале дискуссии "прорывается" прежний Киркоров и певец начинает перебивать коллег.

"В целом его поведение говорит о том, что артист выбрал определённую тактику. Его цель — не раздражать общественность и действовать в рамках дозволенного", — пояснила Мирная.

Киркоров засветился в эфире ещё одного телешоу после "очищения" репутации в ДНР
Киркоров засветился в эфире ещё одного телешоу после "очищения" репутации в ДНР

Ранее Киркоров приехал в Донецкую Народную Республику. Он доставил гумпомощь и исполнил песню в госпитале в Горловке. Но многие не поверили в искренность музыканта, решив, что он просто хочет реабилитироваться после скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой. Сейчас Киркоров вновь стал появляться в эфирах, например в шоу "Маска" на НТВ. Хотя ранее участников "голой вечеринки" лишили права участвовать в телешоу.

Анатолий Симоненко
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