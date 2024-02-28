"Выбрал тактику": Психолог разоблачила Киркорова в его попытках не раздражать общественность

Обновлённый, скромный образ певца Филиппа Киркорова в шоу "Маска" — это не раскаяние, а способ не вызвать в свою сторону ещё больше критики. Об этом порталу "Страсти" рассказала психолог Инна Мирная.

По её словам, Киркоров понял серьёзность ситуации с "голой вечеринкой", после которой его выступления вырезали из всех предновогодних программ. В итоге ему пришлось публично извиниться, сказав, что "вошёл не в ту дверь".

Мирная убеждена, что в его словах не было раскаяния и осознанности. Просто у него другая тактика — в новом сезоне шоу "Маски" Киркоров старается не привлекать к себе внимание, причём не только поведением, но и внешне: строгий тёмный костюм, галстук и очки. При этом наряд певца даже не вписывается в привычный формат шоу, зато ничего в нём не сможет вызвать всплеск негатива у общества.

В своём поведении певец тоже старается быть более сдержанным: куда-то пропала заносчивость, голос звучит тише и на несколько тембров выше, обратила внимание эксперт. Хотя порой в запале дискуссии "прорывается" прежний Киркоров и певец начинает перебивать коллег.