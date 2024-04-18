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18 апреля, 10:36

Названы самые "охраняемые" звёзды, которые тратят на телохранителей миллионы

Продюсер Дворцов: Киркоров и Лепс на охрану тратят около миллиона рублей в месяц

Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Тимати. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov, gvleps, valeriya, timatiofficial

Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Тимати. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov, gvleps, valeriya, timatiofficial

В современных реалиях вопрос безопасности занимает чуть ли не ключевую роль. Артисты, привыкшие к социальному образу жизни и гастролям, находят решение этой проблемы в охране. Певица Валерия обратилась к ЧОП, стоимость услуг которой составляла 150 тысяч рублей в месяц. А вот Филипп Киркоров и Григорий Лепс абсолютно не жалеют денег для своей защиты — их охрана в среднем стоит около миллиона рублей в месяц, рассказал Kp.ru продюсер Сергей Дворцов.

Однако самым "охраняемым" является Тимати. Стоимость его личной защиты — больше миллиона рублей, чего не скажешь о Валерии Леонтьеве, охранник которого проработал у него 20 лет и получал около 100 тысяч. Даже Алла Пугачёва, которая на данный момент не проживает в России, продолжает платить в районе 200 тысяч охраннику, поскольку он теперь не просто защищает звезду, но и воспитывает её маленького племянника Женю.

"И в гостинице им тоже подавай круглосуточную охрану, причём как у входа в отель, так и возле двери номера. Такие, к примеру, запросы были у Светланы Лободы. Только охрана её концерта организаторам обходилась в 500 тысяч рублей. По 30–40 человек её стерегли", — рассказал в свою очередь Владимир Ярёменко — организатор концертов, экс-директор Павла Воли и Ляйсан Утяшевой.

Однако не все звёзды солидарны с решением о необходимости такой защиты. Например, российский комик Павел Воля не имеет охраны. В большинстве случаев к таким мерам он обращается только во время гастролей, и то нанимает только одного телохранителя, чтобы тот следил за соблюдением порядка в концертном зале.

Демонстрация статуса: Женщина-телохранитель пояснила, кому и зачем нужна личная охрана
Демонстрация статуса: Женщина-телохранитель пояснила, кому и зачем нужна личная охрана

А ранее Life.ru составил список звёзд российского шоу-бизнеса, которые были замечены в скандалах, где под алкоголем кидались на людей с кулаками (а некоторые даже зубами).

Каринэ Гевондян
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