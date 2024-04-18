Названы самые "охраняемые" звёзды, которые тратят на телохранителей миллионы

В современных реалиях вопрос безопасности занимает чуть ли не ключевую роль. Артисты, привыкшие к социальному образу жизни и гастролям, находят решение этой проблемы в охране. Певица Валерия обратилась к ЧОП, стоимость услуг которой составляла 150 тысяч рублей в месяц. А вот Филипп Киркоров и Григорий Лепс абсолютно не жалеют денег для своей защиты — их охрана в среднем стоит около миллиона рублей в месяц, рассказал Kp.ru продюсер Сергей Дворцов.

Однако самым "охраняемым" является Тимати. Стоимость его личной защиты — больше миллиона рублей, чего не скажешь о Валерии Леонтьеве, охранник которого проработал у него 20 лет и получал около 100 тысяч. Даже Алла Пугачёва, которая на данный момент не проживает в России, продолжает платить в районе 200 тысяч охраннику, поскольку он теперь не просто защищает звезду, но и воспитывает её маленького племянника Женю.

"И в гостинице им тоже подавай круглосуточную охрану, причём как у входа в отель, так и возле двери номера. Такие, к примеру, запросы были у Светланы Лободы. Только охрана её концерта организаторам обходилась в 500 тысяч рублей. По 30–40 человек её стерегли", — рассказал в свою очередь Владимир Ярёменко — организатор концертов, экс-директор Павла Воли и Ляйсан Утяшевой.