Демонстрация статуса: Женщина-телохранитель пояснила, кому и зачем нужна личная охрана

За услугами телохранителя чаще всего обращаются политики, звёзды шоу-бизнеса и влиятельные люди. Несмотря на это, задачи у каждого заказчика отличаются: одни хотят повысить свою значимость в глазах общественности, а другие и правда нуждаются в личной охране.

"На самом деле задачи у заказчиков бывают разные: от защиты от реальной угрозы до демонстрации собственного статуса. За услугами обращаются политики, звёзды шоу-бизнеса, а также другие состоятельные люди", — рассказала изданию "Страсти" создательница школы самообороны и телохранителей "Око Гора" Надежда Михайлова.

Согласно статистике, личную охрану чаще нанимают мужчины. Однако Михайлова считает, что у профессии телохранителя риски есть с любым заказчиком, независимо от его пола или статуса — нет такого понятия "с кем легче работать".