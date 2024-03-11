Демонстрация статуса: Женщина-телохранитель пояснила, кому и зачем нужна личная охрана
Создательница школы самообороны Михайлова: Охрану нанимают политики и звёзды
Личную охрану чаще всего нанимают политики, звёзды шоу-бизнеса и влиятельные люди. Обложка © Shutterstock
За услугами телохранителя чаще всего обращаются политики, звёзды шоу-бизнеса и влиятельные люди. Несмотря на это, задачи у каждого заказчика отличаются: одни хотят повысить свою значимость в глазах общественности, а другие и правда нуждаются в личной охране.
"На самом деле задачи у заказчиков бывают разные: от защиты от реальной угрозы до демонстрации собственного статуса. За услугами обращаются политики, звёзды шоу-бизнеса, а также другие состоятельные люди", — рассказала изданию "Страсти" создательница школы самообороны и телохранителей "Око Гора" Надежда Михайлова.
Согласно статистике, личную охрану чаще нанимают мужчины. Однако Михайлова считает, что у профессии телохранителя риски есть с любым заказчиком, независимо от его пола или статуса — нет такого понятия "с кем легче работать".
Кстати, о звёздах — недавно Life.ru рассказывал о представителях шоу-бизнеса, которые потерпели крах, потеряв свою популярность. Одним не хватило креатива, чтобы удержаться на плаву, а другие выпускали однотипные песни. Третьи настолько часто "мозолили глаза" на экранах, что зрители от них просто устали. Подробнее — в нашем материале.