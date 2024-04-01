5 отечественных звёзд, кто под алкоголем превращается в любителей помахать кулаками

У многих звёзд российской эстрады есть проблемы с горячительными напитками. И если одним удаётся держать свою слабость в ежовых рукавицах, другие напиваются и попадают в скандалы. Такие дебоши обычно заканчиваются арестом и общественным порицанием. Какие звёзды российского шоу-бизнеса были замечены в скандалах, где под алкоголем кидались на людей с кулаками (а некоторые даже зубами)?

1. Актёр Никита Кологривый

Дебош Кологривого обсуждала вся страна: тогда актёр укусил девушку. Фото © ТАСС / Сергей Петров

Вопиющий случай произошёл в ночь с 18 на 19 марта 2024 года. Кологривый вместе со своим менеджером и друзьями тогда "весело" отдохнули в одном из ресторанов Новосибирска. В СМИ появилась информация, что актёр был в нетрезвом состоянии и устроил дебош. Сообщалось, что Кологривый, предположительно, покусал официантку. Также в Сеть утекло видео, на котором актёр "толкается" с охраной и ведёт себя неподобающе.

Уже 20 марта артист приехал на допрос в центральный отдел полиции Новосибирска, где его задержали. 21 марта Кологривого арестовали на неделю за мелкое хулиганство. 27 марта звезда вышла на свободу.

2. Рэпер Гуф

Рэпер Гуф в январе 2020-го устроил перепалку с правоохранителями ОАЭ. Фото © VK / Алексей Долматов

Скандально известный музыкант Алексей Долматов — завсегдатай "обезьянников". Звезда российского шоу-бизнеса не раз устраивал дебоши, в том числе с участием полиции. Последний крупный скандал, в который попал Гуф, произошёл в январе 2020 года. Артист должен был лететь в Москву из Таиланда. Пересадка была в Абу-Даби, однако доехать до пункта назначения не вышло.

Причина в том, что Долматов начал проявлять агрессию к пассажирам и проводникам ещё в небе. По прилёте в аэропорт его задержала полиция. Сообщалось, что музыкант летел в Москву, чтобы лечь в реабилитационный центр: у него были проблемы с наркотиками.

3. Актёр Влад Галкин

Актёр Влад Галкин за пьяный дебош даже получил условный срок. Фото © ТАСС / Алексей Филиппов

Эта российская звезда стала популярной благодаря сериалам "Дальнобойщики" и "Диверсант". Галкин был талантливым актёром, но не умел контролировать алкогольную зависимость.

Ужасный случай произошёл в 2009 году, когда артист устроил стрельбу в одном из баров Москвы. На вызов прибыли правоохранители, но артист не хотел "сдаваться по-хорошему". За хулиганство и игнорирование приказов полиции он получил более одного года условного срока. 25 февраля 2010-го актёр умер.

4. Актёр Никита Ефремов

Актёр Никита Ефремов поругался с сотрудниками полиции в апреле 2014 года. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В новостях российского шоу-бизнеса часто мелькают и выходки звёздных отпрысков. Например, 10 лет назад крупный дебош устроил сын артиста Михаила Ефремова Никита. В апреле 2014 года он вышел нетрезвым из московского кафе "Пекин" и начал скандалить с таксистами. К месту перепалки подошли полицейские, но и при них артист тоже не успокоился. В адрес правоохранителей посыпалась нецензурная брань.

23 апреля 2014 года артиста задержали. Позже он извинился перед полицейскими. По словам Ефремова, в тот момент закончился Великий пост, он разговелся и поэтому "перебрал".

5. Музыкант Григорий Лепс

Григорий Лепс попал в скандал около одного из питерских баров в декабре 2022 года. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Некоторые звёзды российского шоу-бизнеса попадают в скандалы на ровном месте. У находившегося под градусом Лепса в начале декабря 2022 года произошла драка на выходе из петербургского бара Finnegan’s. Версий произошедшего было две.

Пострадавший уверял общественность, что Лепс якобы предложил ему сыграть в нарды на ставку 10 тысяч долларов. Однако мужчина отказался, отметив, что у него нет такой суммы, после чего музыкант "начал его атаковать".