5 отечественных звёзд, кто под алкоголем превращается в любителей помахать кулаками
Иногда российские звёзды устраивают пьяные дебоши и оказываются в "обезьяннике". Причём из-за общественного резонанса им не всегда удаётся избежать наказания. Life.ru рассказывает про шестерых селебрити, которых задерживала полиция.
Какие знаменитости были замешаны в скандалах, когда по пьяни кидались на людей с кулаками или попытками укусить? Обложка © ТАСС / Сергей Петров, Вячеслав Прокофьев
У многих звёзд российской эстрады есть проблемы с горячительными напитками. И если одним удаётся держать свою слабость в ежовых рукавицах, другие напиваются и попадают в скандалы. Такие дебоши обычно заканчиваются арестом и общественным порицанием. Какие звёзды российского шоу-бизнеса были замечены в скандалах, где под алкоголем кидались на людей с кулаками (а некоторые даже зубами)?
1. Актёр Никита Кологривый
Дебош Кологривого обсуждала вся страна: тогда актёр укусил девушку. Фото © ТАСС / Сергей Петров
Вопиющий случай произошёл в ночь с 18 на 19 марта 2024 года. Кологривый вместе со своим менеджером и друзьями тогда "весело" отдохнули в одном из ресторанов Новосибирска. В СМИ появилась информация, что актёр был в нетрезвом состоянии и устроил дебош. Сообщалось, что Кологривый, предположительно, покусал официантку. Также в Сеть утекло видео, на котором актёр "толкается" с охраной и ведёт себя неподобающе.
Уже 20 марта артист приехал на допрос в центральный отдел полиции Новосибирска, где его задержали. 21 марта Кологривого арестовали на неделю за мелкое хулиганство. 27 марта звезда вышла на свободу.
2. Рэпер Гуф
Рэпер Гуф в январе 2020-го устроил перепалку с правоохранителями ОАЭ. Фото © VK / Алексей Долматов
Скандально известный музыкант Алексей Долматов — завсегдатай "обезьянников". Звезда российского шоу-бизнеса не раз устраивал дебоши, в том числе с участием полиции. Последний крупный скандал, в который попал Гуф, произошёл в январе 2020 года. Артист должен был лететь в Москву из Таиланда. Пересадка была в Абу-Даби, однако доехать до пункта назначения не вышло.
Причина в том, что Долматов начал проявлять агрессию к пассажирам и проводникам ещё в небе. По прилёте в аэропорт его задержала полиция. Сообщалось, что музыкант летел в Москву, чтобы лечь в реабилитационный центр: у него были проблемы с наркотиками.
3. Актёр Влад Галкин
Актёр Влад Галкин за пьяный дебош даже получил условный срок. Фото © ТАСС / Алексей Филиппов
Эта российская звезда стала популярной благодаря сериалам "Дальнобойщики" и "Диверсант". Галкин был талантливым актёром, но не умел контролировать алкогольную зависимость.
Ужасный случай произошёл в 2009 году, когда артист устроил стрельбу в одном из баров Москвы. На вызов прибыли правоохранители, но артист не хотел "сдаваться по-хорошему". За хулиганство и игнорирование приказов полиции он получил более одного года условного срока. 25 февраля 2010-го актёр умер.
4. Актёр Никита Ефремов
Актёр Никита Ефремов поругался с сотрудниками полиции в апреле 2014 года. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В новостях российского шоу-бизнеса часто мелькают и выходки звёздных отпрысков. Например, 10 лет назад крупный дебош устроил сын артиста Михаила Ефремова Никита. В апреле 2014 года он вышел нетрезвым из московского кафе "Пекин" и начал скандалить с таксистами. К месту перепалки подошли полицейские, но и при них артист тоже не успокоился. В адрес правоохранителей посыпалась нецензурная брань.
23 апреля 2014 года артиста задержали. Позже он извинился перед полицейскими. По словам Ефремова, в тот момент закончился Великий пост, он разговелся и поэтому "перебрал".
5. Музыкант Григорий Лепс
Григорий Лепс попал в скандал около одного из питерских баров в декабре 2022 года. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Некоторые звёзды российского шоу-бизнеса попадают в скандалы на ровном месте. У находившегося под градусом Лепса в начале декабря 2022 года произошла драка на выходе из петербургского бара Finnegan’s. Версий произошедшего было две.
Пострадавший уверял общественность, что Лепс якобы предложил ему сыграть в нарды на ставку 10 тысяч долларов. Однако мужчина отказался, отметив, что у него нет такой суммы, после чего музыкант "начал его атаковать".
Но владелец заведения опроверг высказанную версию. По его словам, потерпевший первым начал донимать Лепса, за что и получил по лицу. К счастью, никто никому серьёзных повреждений не нанёс — закончить конфликт удалось мирно.
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