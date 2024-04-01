Назван единственный сценарий, при котором бывшая жена Аршавина могла подцепить сифилис у косметолога

Нос Алисы Казьминой, бывшей жены известного футболиста Андрея Аршавина, в буквальном смысле провалился из-за распада хрящевых тканей. Но что именно повлияло на такое развитие ситуации, по-прежнему неизвестно. Сама пациентка говорит об аутоиммунном заболевании, возникшем на фоне стресса, в сочетании с сифилисом, который якобы развился после уколов косметолога, вызванного на дом. Но возможно ли заразиться сифилисом через иглу шприца? Об этом наши коллеги из портала "Страсти" спросили дерматолога-косметолога GMT CLINIC Анжелику Ужву.

"Самый частый путь передачи этого заболевания — при незащищённом половом контакте. Однако в теории вероятность получить инфекцию после уколов красоты существует. Но только в том случае, если специалист применял не одноразовую, а ранее использованную иглу или шприц с остатками жидкостей заражённого", — объяснила она.

Врач добавила, что в условиях клиники сценарий такого заражения стремится к нулю, ведь медицинская лицензия обязывает предъявлять жёсткие требования к инструментам и их стерильности.

Ранее стало известно, что экс-жена Аршавина всё-таки вернула себе нос, развалившийся из-за некроза. 41-летняя модель рассказала, что многие врачи просто боялись браться за её случай, но операция всё-таки состоялась и прошла успешно.