"Разрушение было стремительным": Алиса Аршавина назвала истинную причину, почему решилась на пластику гниющего носа

Алиса Казьмина вышла за Андрея Аршавина замуж в 2016 году, а в феврале 2017-го у пары появилась дочь. Для многих россиян девушка была красоткой, и именитому футболисту даже завидовали. Но брак долго не продержался, и пара развелась в 2019 году.

Однако уже в марте 2021-го фанаты с ужасом и трудом узнавали в безобразной женщине некогда привлекательную Алису. Всё дело в том, что у экс-супруги Аршавина провалился нос. Три года она страдала от своего недуга. Но в марте 2024 года бывшая жена Аршавина нашла в себе силы восстановить внешность и вернуть привычные черты. И вот Алиса набралась смелости рассказать, как вообще так получилось, что нос практически сгнил у неё на лице.

Аршавина призналась, что сначала столкнулась с частичной деформацией носа: в одной его части сломалась спинка, в другой наблюдалось сужение, в третьей — он и вовсе перекосился. Пережить это событие девушке было тяжело, поскольку в момент начала болезни носа она разводилась со звёздным супругом. Поэтому и не придала достаточное значение недугу.

Что случилось с Алисой Аршавиной и почему у неё начал гнить нос? Фото © Youtube / Короче Слухи

"<...> Начался воспалительный процесс, поднялась температура, которая держалась месяца два. Был дискомфорт в области носа. Меня это не остановило. Я вызвала косметолога на дом, и мы ещё сделали инъекции на воспалительный процесс", — призналась Аршавина.

Через некоторое время после появления первых симптомов воспаления у Аршавиной поднялась высокая температура, которая не проходила на протяжении 60 дней. Сразу после этого экс-супруга футболиста совершила ещё одну критическую ошибку. Она позвонила косметологу, который приехал и сделал уколы, пытаясь снять воспаление. Так и произошло полное разрушение носа девушки.

Однако сейчас, неожиданно для всех, Алиса говорит, что довольна собой и новым лицом. Именно поэтому девушка решилась подробно рассказать, что с ней происходило.

Расставание с Аршавиным

Аршавин расстался с супругой в 2019-м, но мирно это сделать не получилось. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / andrew_arshavin_10

Алиса и Андрей расторгли брак в 2019 году. Суд обязал мужчину выплачивать женщине алименты. Однако при разводе произошёл скандал. Тогда Аршавин заявлял, что бывшая супруга совершила кражу.

Что произошло с Алисой Аршавиной?

Слухи, что Алиса Аршавина потеряла полностью нос, поползли ещё в 2020 году. Фото © YouTube / Клиника пластической хирургии и косметологии "Дега"

Сама болезнь, как рассказывала Аршавина, впервые обнаружилась ещё в мае 2020 года. Тогда врачи диагностировали аутоиммунный некроз носа. Из-за него и могло произойти разрушение тканей, которое привело к деформации всего органа.

Бывшая жена футболиста перестала появляться в социальных сетях в марте 2021 года. Она не выкладывала ни сторис, ни фото — и в целом старалась не показывать лицо. Скорее всего, именно тогда у Алисы обострились симптомы и полностью "провалился нос". Врачи до последнего не могли понять, почему наступил недуг.

Теории фанатов

Фанаты девушки в соцсетях выдвигали теорию, согласно которой, к болезни могли привести некачественные хирургические операции, а также любовь к запрещённым веществам. Но доказательства этого факта так и не появились.

Однако у Аршавиной было другое мнение насчёт того, кто виновен в её болезни. В начале марта 2022 года женщина заявила, что это родная мать "год травила сифилисом", отправляя на косметические процедуры. Однако сейчас экс-супруга Аршавина жалеет, что выставила семейный конфликт напоказ, хотя и не отрицает свои обвинения.