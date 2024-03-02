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2 марта, 17:44

Экс-жена Аршавина вернула себе нос, развалившийся из-за некроза

Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина. Обложка © YouTube / Россия-1, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dega_clinic

Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина. Обложка © YouTube / Россия-1, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dega_clinic

Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина, ранее оставшаяся почти без носа из-за тяжёлых заболеваний, сделала ринопластику. 41-летняя модель рассказала, что многие врачи просто боялись браться за её случай, но операция всё же произошла.

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"У богемных женщин часто такое бывает": Врач объяснил, почему у бывшей жены Аршавина пропал нос

Казьмина появилась на видео в аккаунте одной из клиник, и на кадрах заметно, что экс-жена Аршавина выглядит гораздо более здоровой, а вместо провалившегося носа, обклеенного пластырем, на лице модели буквально новый нос.

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Обезображенную экс-жену Аршавина сняли на детской площадке, и на её лицо без слёз не взглянешь

Напомним, что несколько лет назад аутоиммунное заболевание привело к некрозу тканей лица Казьминой, оставив её без носа. Из-за проблем с суставами модель одно время не могла ходить, а пережитый коронавирус и операция из-за острого панкреатита лишь ухудшили состояние матери-одиночки. Также Казьмина обвинила мать в заражении сифилисом. Бывший муж Андрей Аршавин не только не помогает Алисе, но и усложняет ей жизнь — ранее он отсудил у экс-возлюбленной дом, в котором она жила с детьми.

Евгения Мосс
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