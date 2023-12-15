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15 декабря, 12:11

Хотел сорвать концерт: Неизвестный заявил, что Гуф "убил" дочь и бывшую жену и опубликовал кадры расправы в Сети

SHOT: Неизвестный заявил в полицию, что Гуф "убил" дочь и бывшую жену

<p>Гуф и его бывшая жена Юлия Королёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yuliyakorolevaa</p>

Гуф и его бывшая жена Юлия Королёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yuliyakorolevaa

Неизвестный от лица Анара Зейналова из "Каспийского груза" заявил в полицию о том, что Гуф (Алексей Долматов) якобы убил свою годовалую дочь Тину и бывшую жену Юлию Королёву в Подмосковье. По данным SHOT, странный звонок поступил правоохранителям из Петербурга прямо перед недавним концертом рэпера в Москве.

Так, "Анар Зейналов" заявил, что его друг Гуф якобы жестоко расправился с близкими в подмосковном доме, после чего выложил страшное видео с преступлением в Сеть. На продиктованный адрес под Наро-Фоминском немедленно выехали экстренные службы, однако вызов, разумеется, оказался ложным. Скорее всего, неизвестный просто хотел сорвать концерт рэпера под видом Зейналова.

Бывшим жёнам на заметку: Названо условие, при котором Гуфа лишат родительских прав

Бывшим жёнам на заметку: Названо условие, при котором Гуфа лишат родительских прав

Напомним, чуть не сорванный концерт состоялся 14 декабря, однако без скандалов всё равно не обошлось: агрессивный посетитель избил поклонницу Гуфа после конфликта. Она начала снимать обидчика на камеру, в ответ на что тот разбил телефон и ударил её по лицу. Жительницу Хабаровска госпитализировали, а нападавшего тем временем разыскивают. Сам рэпер уже посочувствовал девушке.

Матвей Константинов
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