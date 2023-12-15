Хотел сорвать концерт: Неизвестный заявил, что Гуф "убил" дочь и бывшую жену и опубликовал кадры расправы в Сети

Неизвестный от лица Анара Зейналова из "Каспийского груза" заявил в полицию о том, что Гуф (Алексей Долматов) якобы убил свою годовалую дочь Тину и бывшую жену Юлию Королёву в Подмосковье. По данным SHOT, странный звонок поступил правоохранителям из Петербурга прямо перед недавним концертом рэпера в Москве.

Так, "Анар Зейналов" заявил, что его друг Гуф якобы жестоко расправился с близкими в подмосковном доме, после чего выложил страшное видео с преступлением в Сеть. На продиктованный адрес под Наро-Фоминском немедленно выехали экстренные службы, однако вызов, разумеется, оказался ложным. Скорее всего, неизвестный просто хотел сорвать концерт рэпера под видом Зейналова.