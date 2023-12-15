Хотел сорвать концерт: Неизвестный заявил, что Гуф "убил" дочь и бывшую жену и опубликовал кадры расправы в Сети
SHOT: Неизвестный заявил в полицию, что Гуф "убил" дочь и бывшую жену
Гуф и его бывшая жена Юлия Королёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yuliyakorolevaa
Неизвестный от лица Анара Зейналова из "Каспийского груза" заявил в полицию о том, что Гуф (Алексей Долматов) якобы убил свою годовалую дочь Тину и бывшую жену Юлию Королёву в Подмосковье. По данным SHOT, странный звонок поступил правоохранителям из Петербурга прямо перед недавним концертом рэпера в Москве.
Так, "Анар Зейналов" заявил, что его друг Гуф якобы жестоко расправился с близкими в подмосковном доме, после чего выложил страшное видео с преступлением в Сеть. На продиктованный адрес под Наро-Фоминском немедленно выехали экстренные службы, однако вызов, разумеется, оказался ложным. Скорее всего, неизвестный просто хотел сорвать концерт рэпера под видом Зейналова.
Напомним, чуть не сорванный концерт состоялся 14 декабря, однако без скандалов всё равно не обошлось: агрессивный посетитель избил поклонницу Гуфа после конфликта. Она начала снимать обидчика на камеру, в ответ на что тот разбил телефон и ударил её по лицу. Жительницу Хабаровска госпитализировали, а нападавшего тем временем разыскивают. Сам рэпер уже посочувствовал девушке.