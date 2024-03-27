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27 марта, 14:24

Не выдержал испытание или съехала крыша? В Госдуме назвали 2 возможные причины выходок Кологривого

Депутат Гусев заявил, что актёр Кологривый мог не выдержать испытания славой

Актёр Никита Кологривый в зале суда. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Актёр Никита Кологривый в зале суда. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Выходки актёра Никиты Кологривого, который ранее отметился пьяным дебошем в баре в Новосибирске, можно объяснить двумя ситуациями. Какими именно, Life.ru рассказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Депутат Гусев заявил, что актёр Кологривый мог не пройти испытание славой. Видео © Life.ru

"Он не выдержал испытание медными трубами, то есть славой. Вот он решил, что он такая знаменитость и может вести себя так, как захочет, не соблюдая никаких правил приличия и законов Российской Федерации", — пояснил парламентарий.

Гусев добавил, что наказывать актёра нужно чётко по закону. По его словам, только от самого Кологривого зависит, пройдёт он это испытание или нет. А вторая ситуация, которая может объяснить поведение актёра, связана с тем, что у него просто "съехала крыша", пояснил депутат. Кологривый решил, что можно вести себя в жизни, как в кино. Гусев в этом случае призвал актёра обратиться к врачу.

"Может, эти наказания приведут его в чувство. Но всё зависит только от него. Если он в следующий раз будет себя так вести, значит, наказание будет строже. А дальше его и в фильмы не будут брать с таким поведением. Были у нас актёры, которые с собаками лаяли и прибивали мошонку к Красной площади", — указал Гусев.

Депутат уточнил, что если Кологривый не сможет держать себя в руках, то его ждёт такая же судьба — позор и насмехательство.

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Напомним, в ночь на 19 марта Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала актёр приставал к официантке, а получив отказ, прикусил её за ногу. Затем артист набросился на других посетителей с кулаками. После инцидента Кологривого отправили в спецприёмник, а менеджер отменил его выступление в "Барвихе Luxury Village". В суде актёр раскаялся в содеянном и заявил, что совершил "дурость". 27 марта Кологривый вышел из спецприёмника, где отбывал арест. К слову, общаться с журналистами артист отказался.

Дарья Нарыкова
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