Не выдержал испытание или съехала крыша? В Госдуме назвали 2 возможные причины выходок Кологривого
Депутат Гусев заявил, что актёр Кологривый мог не выдержать испытания славой
Актёр Никита Кологривый в зале суда. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Выходки актёра Никиты Кологривого, который ранее отметился пьяным дебошем в баре в Новосибирске, можно объяснить двумя ситуациями. Какими именно, Life.ru рассказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
Депутат Гусев заявил, что актёр Кологривый мог не пройти испытание славой. Видео © Life.ru
"Он не выдержал испытание медными трубами, то есть славой. Вот он решил, что он такая знаменитость и может вести себя так, как захочет, не соблюдая никаких правил приличия и законов Российской Федерации", — пояснил парламентарий.
Гусев добавил, что наказывать актёра нужно чётко по закону. По его словам, только от самого Кологривого зависит, пройдёт он это испытание или нет. А вторая ситуация, которая может объяснить поведение актёра, связана с тем, что у него просто "съехала крыша", пояснил депутат. Кологривый решил, что можно вести себя в жизни, как в кино. Гусев в этом случае призвал актёра обратиться к врачу.
"Может, эти наказания приведут его в чувство. Но всё зависит только от него. Если он в следующий раз будет себя так вести, значит, наказание будет строже. А дальше его и в фильмы не будут брать с таким поведением. Были у нас актёры, которые с собаками лаяли и прибивали мошонку к Красной площади", — указал Гусев.
Депутат уточнил, что если Кологривый не сможет держать себя в руках, то его ждёт такая же судьба — позор и насмехательство.
Напомним, в ночь на 19 марта Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала актёр приставал к официантке, а получив отказ, прикусил её за ногу. Затем артист набросился на других посетителей с кулаками. После инцидента Кологривого отправили в спецприёмник, а менеджер отменил его выступление в "Барвихе Luxury Village". В суде актёр раскаялся в содеянном и заявил, что совершил "дурость". 27 марта Кологривый вышел из спецприёмника, где отбывал арест. К слову, общаться с журналистами артист отказался.