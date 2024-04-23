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23 апреля, 19:26

Life.ru публикует фото с первого выступления Киркорова в Кремле после "голой вечеринки"

Филипп Киркоров выступил в Кремле в честь 50-летия БАМа

Филипп Киркоров выступил в Кремле. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Филипп Киркоров выступил в Кремле. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Певец Филипп Киркоров вышел на сцену Государственного Кремлёвского дворца, исполнив свои лучшие хиты перед зрителями концерта в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали. Компанию народному артисту России составили "классики" российской эстрады в лице Льва Лещенко, Юрия Антонова, Ольги Кормухиной и других звёзд.

Для первого выступления на главной сцене страны после скандала с "голой вечеринкой" певец выбрал строгий образ с чёрным костюмом и белоснежной рубашкой. На лацканах пиджака и бляхе ремня Киркорова красуются стразы. Правая рука исполнителя облачена в беспалую перчатку, тогда как левую украшают четыре кольца.

  • Филипп Киркоров выступил в Кремле. Фото © Life.ru / Павел Баранов
    Филипп Киркоров выступил в Кремле. Фото © Life.ru / Павел Баранов
  • Филипп Киркоров выступил в Кремле. Фото © Life.ru / Павел Баранов
    Филипп Киркоров выступил в Кремле. Фото © Life.ru / Павел Баранов
  • Филипп Киркоров выступил в Кремле. Фото © Life.ru / Павел Баранов
    Филипп Киркоров выступил в Кремле. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Филипп Киркоров выступил в Кремле. Фото © Life.ru / Павел Баранов

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Напомним, что Филипп Киркоров столкнулся с волной критики после участия в декабрьской naked party Анастасии Ивлеевой. Знаменитость даже предложили лишить звания народного артиста РФ, но инициатива не получила развития. А в феврале певец посетил ДНР, выступив перед ранеными военнослужащими в госпитале.

Илья Пушкарев
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