Life.ru публикует фото с первого выступления Киркорова в Кремле после "голой вечеринки"

Певец Филипп Киркоров вышел на сцену Государственного Кремлёвского дворца, исполнив свои лучшие хиты перед зрителями концерта в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали. Компанию народному артисту России составили "классики" российской эстрады в лице Льва Лещенко, Юрия Антонова, Ольги Кормухиной и других звёзд.

Для первого выступления на главной сцене страны после скандала с "голой вечеринкой" певец выбрал строгий образ с чёрным костюмом и белоснежной рубашкой. На лацканах пиджака и бляхе ремня Киркорова красуются стразы. Правая рука исполнителя облачена в беспалую перчатку, тогда как левую украшают четыре кольца.