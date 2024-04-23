Путин поздравил транспортников с юбилеем БАМа и раскрыл планы по магистрали 23 апреля, 16:36 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Владимир Астапкович

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) была исторически необходима России, сейчас в планах расширить и модернизировать её. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, поздравляя представителей транспортной отрасли с 50-летием легендарной магистрали.

"Дорогие друзья, поздравляю вас со значимой, яркой юбилейной датой. Полвека назад был дан старт строительству уникального транспортного маршрута — легендарной Байкало-Амурской магистрали. Этот проект был исторически необходим нашей стране", — отметил глава государства.

Он напомнил, что БАМ — это железная дорога, которая протянулась через Восточную Сибирь и Дальний Восток. По словам Путина, российские власти намерены начать расширение узких участков магистрали, а также проложить вторые пути вдоль существующего полотна. Это потребует возведения около 300 объектов инфраструктуры, в том числе моста через Амур и дублёра Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей, добавил президент.

Он подчеркнул, что модернизация БАМа даст толчок для развития промышленности, туризма, социальных объектов в восточных регионах страны. Объём перевозок на данном участке железных дорог должен достичь 270 миллионов тонн в год уже через 10 лет, заверил Путин.

Накануне на встрече с ветеранами БАМа президент РФ Владимир Путин уже заявлял, что Россия планирует ускоренно модернизировать Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали при помощи новых технологий. По его словам, эти дороги играют ключевую роль в укреплении единства страны и её независимости в политическом и экономическом плане.

Авторы Татьяна Миссуми