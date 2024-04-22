Путин признался, что хотел бы стать студентом и отправиться на БАМ

Российский лидер Владимир Путин признался, что с радостью бы отправился трудиться на Байкало-Амурскую магистраль, если бы был студентом. Такое заявление президент сделал на встрече со строителями и работниками БАМа.

"Мне бы очень хотелось быть студентом. И если бы я был студентом, после того, что я узнал о БАМе, с удовольствием бы туда поехал", — ответил политик на соответствующий вопрос представителя студотряда.