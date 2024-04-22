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22 апреля, 18:18

Путин признался, что хотел бы стать студентом и отправиться на БАМ

Российский лидер Владимир Путин признался, что с радостью бы отправился трудиться на Байкало-Амурскую магистраль, если бы был студентом. Такое заявление президент сделал на встрече со строителями и работниками БАМа.

Путин заявил, что хотел бы стать студентом и отправиться на БАМ. Видео © Life.ru

"Мне бы очень хотелось быть студентом. И если бы я был студентом, после того, что я узнал о БАМе, с удовольствием бы туда поехал", — ответил политик на соответствующий вопрос представителя студотряда.

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Напомним, что обсуждение истории и дальнейшей судьбы магистрали в рамках празднования 50-летия этой железнодорожной артерии состоялось 22 апреля. Участие во встрече принял и президент Азербайджана Ильхам Алиев, прибывший в Москву в понедельник.

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Life.ru

Илья Пушкарев
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