Путин признался, что хотел бы стать студентом и отправиться на БАМ
Российский лидер Владимир Путин признался, что с радостью бы отправился трудиться на Байкало-Амурскую магистраль, если бы был студентом. Такое заявление президент сделал на встрече со строителями и работниками БАМа.
Путин заявил, что хотел бы стать студентом и отправиться на БАМ. Видео © Life.ru
"Мне бы очень хотелось быть студентом. И если бы я был студентом, после того, что я узнал о БАМе, с удовольствием бы туда поехал", — ответил политик на соответствующий вопрос представителя студотряда.
Напомним, что обсуждение истории и дальнейшей судьбы магистрали в рамках празднования 50-летия этой железнодорожной артерии состоялось 22 апреля. Участие во встрече принял и президент Азербайджана Ильхам Алиев, прибывший в Москву в понедельник.
Life.ru