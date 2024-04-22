Путин: Нынешний разворот России на восток стал возможен благодаря БАМу
Владимир Путин на встрече с ветеранами и работниками Байкало-Амурской магистрали. Фото Life.ru / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин и прибывший в Москву глава Азербайджана Ильхам Алиев проводят встречу с ветеранами и работниками Байкало-Амурской магистрали по случаю 50-летия начала её строительства.
Глава государства поблагодарил всех, кто принимал участие в создании БАМа, а также тех, кто сейчас занимается его реконструкцией. В ходе выступления российский лидер отметил, что разворот на восток стал возможен именно благодаря магистрали. По его словам, наша страна получила колоссальные возможности для развития Сибири, Дальнего Востока, а также для расширения грузоперевозок.
Президент подчеркнул, что БАМ — это воплощение колоссального труда, мужества двух миллионов совсем молодых людей со всего Советского Союза. Народ осуществил во всех смыслах уникальный проект, равных которому никогда не было в мировой истории, указал он.
"БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения и развития Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану. Прямо можно сказать, что разворот на восток на текущем этапе стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали", — заявил Путин.
Напомним, накануне Алиев прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Сегодня главы государств провели встречу в Кремле, в ходе которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Российский лидер также отметил, что в ходе беседы они коснулись вопросов безопасности в регионе.