Путин: Нынешний разворот России на восток стал возможен благодаря БАМу

Президент России Владимир Путин и прибывший в Москву глава Азербайджана Ильхам Алиев проводят встречу с ветеранами и работниками Байкало-Амурской магистрали по случаю 50-летия начала её строительства.

Глава государства поблагодарил всех, кто принимал участие в создании БАМа, а также тех, кто сейчас занимается его реконструкцией. В ходе выступления российский лидер отметил, что разворот на восток стал возможен именно благодаря магистрали. По его словам, наша страна получила колоссальные возможности для развития Сибири, Дальнего Востока, а также для расширения грузоперевозок.

Президент подчеркнул, что БАМ — это воплощение колоссального труда, мужества двух миллионов совсем молодых людей со всего Советского Союза. Народ осуществил во всех смыслах уникальный проект, равных которому никогда не было в мировой истории, указал он.