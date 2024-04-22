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22 апреля, 09:10

Алиев прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Москву. Обложка © president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Москву. Обложка © president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Москву на переговоры. Об этом говорится в сообщении его пресс-службы. Там отметили, что политик прилетел в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Воздушное судно с азербайджанским лидером приземлилось в аэропорту Внуково-2. В пресс-службе уточнили, что главу республики по прибытии встретили заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица РФ.

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Ранее Life.ru уже писал, что сегодня в Москве пройдут переговоры Владимира Путина и его азербайджанского коллеги. Лидеры двух стран рассмотрят вопросы развития отношений между государствами, стратегического партнёрства и союзничества, а также обменяются мнениями по региональной проблематике.

Александра Мышляева
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