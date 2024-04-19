В Москве 22 апреля состоятся переговоры Путина и Алиева
Ильхам Алиев и Владимир Путин, октябрь 2023 года. Обложка © ТАСС / POOL / Павел Бедняков
В понедельник 22 апреля в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева, сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры двух стран рассмотрят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнёрства и союзничества, а также обменяются мнениями по актуальной региональной проблематике.
А по случаю исполняющегося 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали они увидятся с её ветеранами и работниками железнодорожной отрасли. Известно, что отец Ильхама Алиева — бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев — курировал вопросы, связанные с сооружением транспортного объекта.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал скорый визит в Россию. Эту информацию подтвердили в Кремле, подчеркнув, что на данный момент идут последние согласования сроков.