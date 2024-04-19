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19 апреля, 13:28

В Москве 22 апреля состоятся переговоры Путина и Алиева

Ильхам Алиев и Владимир Путин, октябрь 2023 года. Обложка © ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Ильхам Алиев и Владимир Путин, октябрь 2023 года. Обложка © ТАСС / POOL / Павел Бедняков

В понедельник 22 апреля в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева, сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры двух стран рассмотрят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнёрства и союзничества, а также обменяются мнениями по актуальной региональной проблематике.

А по случаю исполняющегося 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали они увидятся с её ветеранами и работниками железнодорожной отрасли. Известно, что отец Ильхама Алиева — бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев — курировал вопросы, связанные с сооружением транспортного объекта.

Эрдоган заявил, что дату визита Путина в Турцию ещё предстоит определить
Эрдоган заявил, что дату визита Путина в Турцию ещё предстоит определить

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал скорый визит в Россию. Эту информацию подтвердили в Кремле, подчеркнув, что на данный момент идут последние согласования сроков.

Матвей Константинов
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