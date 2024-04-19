В Москве 22 апреля состоятся переговоры Путина и Алиева

В понедельник 22 апреля в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева, сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры двух стран рассмотрят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнёрства и союзничества, а также обменяются мнениями по актуальной региональной проблематике.