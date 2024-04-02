Президент Венесуэлы Мадуро сообщил о скором визите в Россию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в скором времени он посетит Россию. Об этом политик сообщил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
"Передайте президенту [России Владимиру] Путину, что я скоро приеду к нему", — сообщил президент российскому послу в Каракасе Сергею Мелик-Багдасарову в эфире телепрограммы "С Мадуро +".
Также Мадуро ещё раз выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле". Венесуэльский лидер сообщил, что ему больно от произошедшего и выразил поддержку российскому народу.
Ранее сообщалось, что Николас Мадуро единогласно избран кандидатом на пост президента страны на выборах, намеченных на 28 июля 2024 года. Голосование проводилось на съезде правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и молодёжной партийной организации.