Президент Венесуэлы Мадуро сообщил о скором визите в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в скором времени он посетит Россию. Об этом политик сообщил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Передайте президенту [России Владимиру] Путину, что я скоро приеду к нему", — сообщил президент российскому послу в Каракасе Сергею Мелик-Багдасарову в эфире телепрограммы "С Мадуро +".

Также Мадуро ещё раз выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле". Венесуэльский лидер сообщил, что ему больно от произошедшего и выразил поддержку российскому народу.