Мадуро выдвинули кандидатом на пост президента Венесуэлы
Venezolana de Televisión: Мадуро выдвинули кандидатом в президенты Венесуэлы
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро. Обложка © X / Nicolás Maduro
Действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро единогласно избран кандидатом на пост президента страны на выборах, намеченных на 28 июля 2024 года. Голосование проводилось на съезде правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) и молодёжной партийной организации, передаёт телеканал Venezolana de Televisión.
На состоявшихся ранее собраниях первичных партийных организаций, коммунальных советов, общественных организаций кандидатуру Мадуро поддержали свыше четырёх миллионов венесуэльцев.
"Я нахожусь здесь с народом и поэтому сегодня принимаю (предложение стать. — Прим. Life.ru) кандидатом на выборах президента 28 июля. В 2024 году мы вновь одержим победу на пути правды, надежды и патриотизма", — заявил Мадуро.
К слову, Мадуро баллотируется на третий президентский срок. Впрочем, конституцией не лимитировано число переизбраний человека на пост как президента, так и других выборных позиций. Регистрация кандидатов состоится 21–25 марта, а предвыборная кампания пройдёт с 4 по 25 июля.
А вот в России 15 марта уже началось голосование на выборах президента, оно продлится три дня — до 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре политика: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Первые результаты выборов появятся 17 марта после 21:00.