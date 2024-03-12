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12 марта, 05:11

Мадуро объявил Зеленского вредным клоуном за плохие слова в адрес папы римского

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Обложка © X / Nicolás Maduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Обложка © X / Nicolás Maduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко высказался в адрес Владимира Зеленского из-за оскорблений папы римского Франциска. Он сравнил политика с бежавшим из страны оппозиционером Хуаном Гуайдо, назвав его "вредным для своего народа побеждённым клоуном".

"Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять папу… Он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побеждённым, как Гуайдо, таким же вредным для своего народа. Папа Франциск прав, и мы из Венесуэлы твёрдо и преданно поддерживаем слова и призыв к миру на Украине", — высказался глава государства в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +".

В РПЦ отреагировали на слова папы римского о "белом флаге" Украины
В РПЦ отреагировали на слова папы римского о "белом флаге" Украины

Как ранее писал Life.ru, папа римский призвал Киев найти в себе смелость "поднять белый флаг" и наконец-то согласиться на переговоры. Владимир Зеленский в ответ на это нагрубил Франциску, назвав его инициативу "виртуальным посредничеством".

Андрей Бражников
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