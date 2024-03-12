Мадуро объявил Зеленского вредным клоуном за плохие слова в адрес папы римского

Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко высказался в адрес Владимира Зеленского из-за оскорблений папы римского Франциска. Он сравнил политика с бежавшим из страны оппозиционером Хуаном Гуайдо, назвав его "вредным для своего народа побеждённым клоуном".

"Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять папу… Он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побеждённым, как Гуайдо, таким же вредным для своего народа. Папа Франциск прав, и мы из Венесуэлы твёрдо и преданно поддерживаем слова и призыв к миру на Украине", — высказался глава государства в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +".