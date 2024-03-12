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11 марта, 23:59

В РПЦ отреагировали на слова папы римского о "белом флаге" Украины

Представитель РПЦ: Слова понтифика об Украине не совпадают с риторикой Запада

Папа римский Франциск. Обложка © Shutterstock / Stefano Guidi

Папа римский Франциск. Обложка © Shutterstock / Stefano Guidi

Мнение папы римского Франциска о том, что Украина, будучи проигрывающей стороной, должна согласиться на переговоры, не совпадает с точкой зрения Запада. Об этом "Ленте.ру" заявил представитель Русской православной церкви.

По его словам, высказывание понтифика не соответствует позиции западного политического мейнстрима: риторика последнего максимально воинственная по отношению к России.

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Как ранее писал Life.ru, папа римский заявил, что Киев должен найти в себе смелость "поднять белый флаг" и наконец-то согласиться на переговоры. Владимир Зеленский в ответ на это нагрубил, назвав инициативу понтифика "виртуальным посредничеством".

Лариса Сафронова
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