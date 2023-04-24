Провозгласивший себя президентом Венесуэлы оппозиционер пешком бежал из страны

Провозгласивший себя президентом Венесуэлы оппозиционер Хуан Гуайдо пешком дошёл до Колумбии. Он заявил, что не позволит действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро заставить себя замолчать, пишет газета Mundo.

"Я только что прибыл в Колумбию, как и миллионы венесуэльцев до меня, пешком... Режим в очередной раз угрожает мне, и его цель — заставить меня замолчать. Я не позволю этого Мадуро", — заявил Гуайдо.