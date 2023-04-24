Провозгласивший себя президентом Венесуэлы оппозиционер пешком бежал из страны
Mundo: Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Гуайдо пешком бежал из страны
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Провозгласивший себя президентом Венесуэлы оппозиционер Хуан Гуайдо пешком дошёл до Колумбии. Он заявил, что не позволит действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро заставить себя замолчать, пишет газета Mundo.
"Я только что прибыл в Колумбию, как и миллионы венесуэльцев до меня, пешком... Режим в очередной раз угрожает мне, и его цель — заставить меня замолчать. Я не позволю этого Мадуро", — заявил Гуайдо.
Издание пишет, что на фоне сообщений о подготовке ареста оппозиционера в последние несколько недель он был в состоянии повышенной готовности. Некоторое время его местонахождение было неизвестно. Гуайдо намерен требовать встречи с международными делегациями в Колумбии.
Напомним, ещё в 2019 году лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США и обвинил Штаты в попытке госпереворота.